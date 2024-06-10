盤後速報 - 倚天酷碁-創(2432)下週(6月18日)除息1.65元，預估參考價36.85元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
倚天酷碁-創(2432-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
以今日(6月11日)收盤價38.50元計算，預估參考價為36.85元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
倚天酷碁-創(2432-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電信加值網路業務、電腦軟硬體應用系統之設計、銷售、出租。電腦創新週邊商品與生活智慧產品之銷售。近5日股價下跌0.77%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|38.50
|1.65
|4.29%
|0.0
|2008/07/14
|53.599998
|2.895878
|5.4%
|0.1
|2007/07/26
|61.599998
|1.612594
|2.62%
|0.09
|2006/07/27
|26.200001
|0.598408
|2.28%
|0.2
|2005/07/04
|22.6
|1.198065
|5.3%
|0.0
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