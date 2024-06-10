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鉅亨速報

盤後速報 - 倚天酷碁-創(2432)下週(6月18日)除息1.65元，預估參考價36.85元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

倚天酷碁-創(2432-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

以今日(6月11日)收盤價38.50元計算，預估參考價為36.85元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

倚天酷碁-創(2432-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電信加值網路業務、電腦軟硬體應用系統之設計、銷售、出租。電腦創新週邊商品與生活智慧產品之銷售。近5日股價下跌0.77%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 38.50 1.65 4.29% 0.0
2008/07/14 53.599998 2.895878 5.4% 0.1
2007/07/26 61.599998 1.612594 2.62% 0.09
2006/07/27 26.200001 0.598408 2.28% 0.2
2005/07/04 22.6 1.198065 5.3% 0.0

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