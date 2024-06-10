盤後速報 - 為升(2231)下週(6月18日)除息3元，預估參考價136.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
為升(2231-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月11日)收盤價139.50元計算，預估參考價為136.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
為升(2231-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造。汽、機車零件配備批發。汽、機車零件配備零售。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|139.50
|3.0
|2.15%
|0.0
|2023/09/06
|153.0
|2.29849
|1.5%
|0.499672
|2022/10/11
|164.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/06/22
|140.0
|1.0
|0.71%
|0.0
|2021/09/29
|145.5
|1.2
|0.82%
|0.0
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