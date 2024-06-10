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鉅亨速報

盤後速報 - 為升(2231)下週(6月18日)除息3元，預估參考價136.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

為升(2231-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月11日)收盤價139.50元計算，預估參考價為136.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

為升(2231-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造。汽、機車零件配備批發。汽、機車零件配備零售。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 139.50 3.0 2.15% 0.0
2023/09/06 153.0 2.29849 1.5% 0.499672
2022/10/11 164.0 0.0 0.0% 1.0
2022/06/22 140.0 1.0 0.71% 0.0
2021/09/29 145.5 1.2 0.82% 0.0

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