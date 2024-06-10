奇景斥5.22億元認購上詮私募 搶CPO商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-11 15:17

奇景光電 (HIMX-US) 今 (11) 日宣布，將透過 100% 持股之台灣子公司奇景光電，全數認購上詮 (3363-TW) 私募普通股 500 萬股，認購價格為每股新台幣 104.4 元(約 3.2 美元)，總募資金額為新台幣 5.22 億元(約 1,600 萬美元)，此次私募完成後，奇景將持有上詮 5.3% 股權。

上詮總部位於台灣，是領先全球的矽光子 (SiPh) 連接器製造商，擁有多年光通訊技術經驗，近年投入矽光子封裝技術研發，已經在共同封裝光學 (CPO) 領域中與世界級半導體客戶緊密合作。奇景的策略性投資，進一步強化鞏固了雙方已進行多時的策略結盟。

奇景看好，此項合作將整合奇景晶圓級奈米光學 (WLO) 及上詮 CPO 技術，應用於最先進的多晶片模組 (MCM, Multi Chip Module) 中。這項技術發展對 HPC、雲端伺服器、生成式 AI、工業數位化、醫療保健及學術研究等廣泛應用的效能提升至關重要。

奇景指出，CPO 是一項新興技術，將矽光子晶片與光學連接器，共同封裝於 MCM 模組中，使多顆半導體晶片能夠透過高速光子連接，取代傳統的金屬導線傳輸，進而提升頻寬、提高數據傳輸速度、降低訊號耗損、減少延遲、降低傳輸耗能，同時大幅降低 MCM 模組尺寸及成本。

上詮的 ReLFAConTM 專利技術是業界最先進的 CPO 解決方案，將光纖陣列連接器整合到矽光子 MCM 模組中，實現外部光子訊號與 MCM 模組的直接傳輸，達成訊號傳輸的最佳終極目標。

ReLFAConTM 可耐受高溫回流焊接，且使用與矽晶圓膨脹係數相符的材料，因此上詮的 CPO 技術不但具備成熟的可量產性，更提供優異的產品可靠度。上詮已經將上述研發成果，結合半導體封裝自動化生產技術，成功將光纖陣列連接器製程完成量產準備。

奇景獨有且領先業界的 WLO 技術，進一步強化上詮 ReLFAConTM 連接器的光學特性。奇景運用多年研發的 WLO 技術，設計並開發出奈米等級精度的光學系統，成功驗證導入上詮 ReLFAConTM 產品。

上詮與奇景合作的精密光學設計與製造技術，在 CPO 光學元件中，將每條光纖中的光訊號，精準的與矽光子光電轉換晶片 (PIC, Photonic Integrated Circuit) 耦合，達成高精度和低損耗之高速傳輸，滿足高速運算對矽光子傳輸的需求。

奇景的 WLO 技術，過去多年來與國際大客戶在多個不同的應用領域，已累積大量的量產實績，指標產品包括知名大廠的 AR 全景眼鏡、手持設備的臉部辨識，及 VR 眼鏡的空間運算與手勢控制系統。

奇景的 WLO 擁有亮眼的量產出貨紀錄，過去十年出貨已累積超過 6 億顆，具備優異的量產能力。奇景的 WLO 技術也強化了上詮 CPO 解決方案的效能，確保高精度光學元件的設計及生產，滿足業界對矽光子傳輸日益增長的需求，同步引領 HPC、AGI 和通訊領域的重大進步。

上詮總經理胡頂達表示，上詮很高興並歡迎奇景成為這輪私募的主要投資者和合作夥伴，上詮使命是提供先進的 CPO MCM 模組與高密度光纖陣列對接，奇景的 WLO 技術增強了上詮 ReLFAConTM 光學連接器的產品性能，確保卓越的光學對準，達成高精度光子傳播。此次私募將更進一步強化雙方長期策略夥伴關係，上詮與奇景將持續配合客戶及生態鏈夥伴，加速開發高速運算所需的高頻寬、低延遲的 CPO 技術。