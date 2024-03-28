晶鼎焚化爐爭議 環境部：環評公開說明會有瑕疵 若逕行開工將開罰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-28 19:44

晶鼎綠能科技日前辦理「彰濱工業區資源化處理中心 BOT 案」（晶鼎 BOT 案）晶鼎焚化爐公開說明會，掌管環評監督與焚化爐管理的環境部環境管理署今 (28) 日發布新聞表示：會場管理、人員意見發言處理等程序有相當瑕疵，請晶鼎再另行辦理公開說明會；若未依規定辦理而逕行開工，將予以開罰。

環管署表示，晶鼎 BOT 案為環境部列管之環評開發案件，於 112 年 3 月 29 日環評監督時發現該案有違反環評法，依規定罰 30 萬元，晶鼎雖已自行拆除違規部分，但其 3 月 14 日所辦理的公開說明會，經該署檢視各方所提資料後，認為會場管理、人員意見發言處理等等項目有瑕疵，未能達環評公開說明會作業要點的規定，因此請晶鼎重新辦理公開說明會，若晶鼎後續未依法踐行環評程序逕自施工作業，將依法處分。

環管署強調，公開說明會只是晶鼎 BOT 案眾多程序之一，後續仍需依法規要求取得各機關許可，完備程序才可再續行開發作業，其開工也應於施工前 30 日通知主管機關及目的事業主管機關，並於施工前辦理公開說明會，並持續落實地方溝通機制，緩解民眾疑慮。該署將持續監督其環評作業，確保其依通過之環評書件內容切實執行。