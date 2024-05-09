奇景Q2營收季增8-13% 毛利率同步走揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-09 19:23

奇景光電 (HIMX-US) 今 (9) 日公布第一季財報及第二季展望，首季稅後淨利為 1,250 萬美元，季減 48%，每 ADS 盈餘 7.1 美分，第二季隨著車用客戶回補庫存，營收將開始成長，估季增 8-13%，毛利率也同步躍升。

奇景第一季營收 2.08 億美元，季減 8.8%，毛利率 29.3%，季減 1 個百分點，稅後淨利為 1,250 萬美元，季減 48%，每 ADS 盈餘 7.1 美分，季減 47.0%。

展望第二季，奇景預估，第二季營收季增 8-13%，且受惠車用和 T-CON 業務營收增加，毛利率估達 31.5-33.5%，較上季顯著增加，每 ADS 盈餘 13-17 美分。

奇景表示，在總體經濟持續不確定的情況下，顯示器客戶仍然保守，面板廠在終端品牌面板採購採取謹慎態度，持續實施嚴格的產量控管，客戶持續維持低庫存水位，並且低估需求，給予公司保守的銷售預測，導致頻頻出現最後一刻急單的情況，這也是過去連續七季的情況。

展望下半年，奇景認為，儘管客戶庫存已處於較低水位，不過保守市場氛圍將延續，促使客戶維持靈活度以應對市場動態，預期第一季將是今年谷底，預估營收將在第二季開始回升，特別是在車用領域。同時，隨著重大體育賽事和購物節，所造成的需求催化，下半年業務動能將較上半年穩定改善。

對於車用業務，奇景預期，全球汽車產業近期面臨逆風，但公司對下半年汽車顯示 IC 業務的前景仍然樂觀，主要因去年底以來已經庫存水位變得健康，面板客戶也維持較低的庫存水準，帶動過去兩個月收到大量緊急訂單，公司也已向晶圓代工廠下急單。