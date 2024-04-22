奇景推新一代超低功耗AI智慧感測方案 導入筆電、智慧門鎖

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-22 18:13

奇景光電 (HIMX-US) 今 (22) 日發表新一代 WiseEyeTM 超低功耗 AI 智慧感測產品，已成功在戴爾筆電、智慧門鎖及多項客戶 AIoT 終端裝置產品進入量產，為更推進終端 AI 生態鏈擴展，除持續與生態系統夥伴合作，也新推出一系列自行開發的超低功耗 WiseEye 模組，協助客戶迅速開發終端 AI 裝置。

執行長吳炳昌表示，奇景此次推出以電池供電的生物辨識認證技術 WiseEye PalmVein 超低功耗 AI 解決方案，以及許多可實現無縫整合、隨插即用的多功能 WiseEye 模組，這些技術與眾多 AI 平台結合。

奇景看好，WiseEyeTM 超低功耗 AI 智慧感測，將對資訊技術和安全領域產業，以及電池供電終端 AI 人工智慧領域產生顯著的影響，並開啟更多新的可能性，公司也希望在蓬勃發展的 AI 應用領域，尤其是終端 AI 市場，藉由 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測技術，在既有的驅動 IC 和車載應用外，為公司開創新局。

針對最近引起關注的 WiseEyeTM 超低功耗 AI 智慧感測，奇景現場展示搭載 Dell Optimizer 用戶偵測戴爾筆記型電腦、德施曼 (DESMAN) 智慧門鎖、WiseEye PalmVein 掌靜脈身份驗證方案、以及 WiseEye2 運用於混合實境眼鏡中的眼球追踪裝置、矽遞科技 (Seeed Studio)Seeed Grove Vision V2 臉部網格和預訓練的電池供電終端 AI 與近紅外線 (NIR) 智慧偵測相機、智慧膠囊內視鏡及 WiseEye 模組等。

奇景 WiseEyeTM 超低功耗 AI 智慧感測，聚焦先進、多元的裝置端 tinyML AI 和領先業界的超低功耗技術，特別適合以電池供電的終端人工智慧裝置，可顯著延長電池壽命，也讓原本受限於電池電力而無法擁有 AI 功能的終端裝置，找到了嵌入 AI 的突破方式。

另外，奇景推出尖端創新且高度安全的超低功耗手掌靜脈身份驗證解決方案 WiseEye PalmVein，成功連結生物特徵辨識的身分認證至日常終端裝置中。

奇景 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測，提供全時（Always-on）偵測的裝置端（On-device）tinyML（微型機器學習）AI 解決方案，由奇景超低功耗 CMOS 影像感測器、自行開發 WiseEye AI 處理器和深度神經網路（DNN）模型所組成。

奇景 WiseEye AI 擁有卓越的安全性和隱私保護，獲得 PUF RoT 和 PSA 第二級認證，除此之外，WiseEye AI 感測，採裝置端 AI 推論處理，只輸出推論後的元資料（Metadata），充分保護輸入 AI 感測的資料，尤其是影像資料，元資料傳送只佔數位元大小，更能再協助系統及資料傳輸節電。奇景 WiseEye 的多功能性，對人工智慧開發人員在為終端 AI 裝置進行原型設計和部署推理時，帶來顯著益處，特別是那些需要電池供電應用裝置。

目前奇景已推出一系列生產就緒的 WiseEye 模組（WiseEye Module），搭載 CMOS 影像感測器、WiseEye1 或 WiseEye2 AI 處理器和多元化 AI 模型，提供簡易入手的整合型電腦視覺硬體和軟體平台。奇景的 WiseEye 模組，特點除擁有超低功耗、銅板大小、輕薄短小的外形、通用的週邊 I/O 介面等功能外，為提供客戶輕鬆的隨插即用使用體驗，更具備出色的無編碼 / 低編碼 AI（No-Code/Low-Code AI）能力，提供包括數字識別、人數統計和物件檢測等 AI 視覺功能。

WiseEye 模組的應用範圍正在擴展到日常生活的各種應用，包括智慧停車、車隊管理、在場感測及寵物追蹤等。更多的推論設計，持續與眾多專精於日常應用領域客戶合作開發中。

針對掌靜脈身分驗證技術，奇景推出獨特的超低功耗、高度安全的 WiseEye PalmVein 方案，擁有卓越的人工智慧功能和超低功耗，相較市場主流昂貴且耗電的分離嵌入式處理器產品，在執行類似任務時，會產生更大的功耗和更高的成本。

WiseEye PalmVein 掌靜脈身分驗證技術，由奇景 WiseEye AI 解決方案驅動，搭載 WiseEye2 AI 處理器、近紅外線 CMOS 影像感測器和奇景開發專有的掌靜脈驗證 AI 推論。

感測器、AI 處理器和身份驗證演算法的無縫整合，確保了身分驗證快速回應時間，能於 100 毫秒內完成，並且功耗極低，僅為幾毫瓦，這些優異效能，使 WiseEye PalmVein 成為對於安全性極度要求的活體檢測應用的理想選擇，如門鎖住戶識別、無鑰匙車門解鎖、汽車或筆電使用者身分識別、非接觸電子支付，和其他電池供電的存取控制應用。