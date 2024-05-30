國際油價走跌 期元大S&P原油反1明起恢復融資券、當沖

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 16:48

近 2 月國際原油價格持續走跌，讓期元大 S&P 原油反 1(00673R-TW) 鬆口氣！證交所今 (30) 日宣布，由元大投信經理的 00673R，自明 (31) 日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所指出，「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油 ER 單日反向 1 倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證，先前於今年 4 月 16 日因最近十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 65%，核有證交所受益憑證買賣辦法第 23 條第 1 項所定情事，因此，證交所自 4 月 17 日起對其受益憑證實施管控作業在案。