前三強基金今年績效狂漲約4成 共通點全搭上「輝達概念」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-11 10:06

全球股市今 (2024) 年依舊延續 AI 主軸，輝達創辦人黃仁勳揭示「AI 地圖」，在全球颳起一陣「輝黃」概念旋風。觀察今年截至 5 月底上千檔境內外股票型基金表現，統一投信旗下 3 檔累計漲幅達 4 成，其基金持股策略皆與 AI 有高度關聯性，且都搭上「輝達概念」，因此績效大放異彩。

據晨星統計，全市場 1007 檔境內外股票型基金，截至 5 月底止，今 (2024) 年以來報酬率前十名皆為境內基金，其中，統一全新科技基金報酬率以 44.23% 奪冠，統一大中華中小基金 41.9% 居亞軍，統一新亞洲科技能源基金 39.89% 位列第三名。

第四、五名分別為瀚亞美國高科技基金、富蘭克林華美全球成長基金，今年來報酬約為 32%，第六、七名則為復華復華基金、兆豐全球元宇宙科技基金，今年以來亦有 3 成報酬率，顯示專業投研團隊精準靈活的操作是投資神隊友。

投資專家表示，全球科技類股估值從 2023 年下半年開始回升到 2019 年後的上升趨勢，AI 題材帶動半導體趨勢向上的週期預計可延續至 2025 年，預計 2025 年仍維持雙位數成長，全球股市投資主要核心仍在半導體，科技股後市表現仍可期待。