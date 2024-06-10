search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 國喬(1312)5月營收17.44億元年增率高達27.26％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:30

國喬(1312-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣17.44億元，年增率27.26%，月增率3.44%。

今年1-5月累計營收為66.85億元，累計年增率-4.48%。

最新價為14元，近5日股價下跌-0.35%，相關塑膠工業下跌-2.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-300 張
  • 外資買賣超：+597 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-897 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 17.44億 27% 3%
24/4 16.86億 20% 84%
24/3 9.16億 -43% -15%
24/2 10.83億 -18% -14%
24/1 12.56億 -2% 2%
23/12 12.29億 -3% 1%

國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收國喬

相關行情
台股首頁我要存股

國喬14-1.75%
美元/台幣32.4190.52%




Empty