營收速報 - 國喬(1312)5月營收17.44億元年增率高達27.26％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:30
今年1-5月累計營收為66.85億元，累計年增率-4.48%。
最新價為14元，近5日股價下跌-0.35%，相關塑膠工業下跌-2.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-300 張
- 外資買賣超：+597 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-897 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|17.44億
|27%
|3%
|24/4
|16.86億
|20%
|84%
|24/3
|9.16億
|-43%
|-15%
|24/2
|10.83億
|-18%
|-14%
|24/1
|12.56億
|-2%
|2%
|23/12
|12.29億
|-3%
|1%
國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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