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〈焦點股〉玖鼎電力5月營收月增4倍 漲停後打開

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 10:37

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玖鼎電力5月營收月增4倍，漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

玖鼎電力 (4588-TW)5 月營收達 1.31 億元表現亮眼，年月雙增，其中較上月增加 4 倍，激勵今 (11) 日股價漲勢凌厲，早盤開高走高，並強攻漲停鎖住 111.5 元，雖然隨後漲停打開，但仍漲逾半根停板。 

玖鼎電力今天早盤以 106 元開高走高，並在盤中亮燈漲停鎖住 111.5 元，雖然隨後漲停打開，但仍漲逾 8%，且站上所有均線，成交量超過 1000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人上周無太多著墨，合計買超 124 張。 

玖鼎電力 5 月營收 1.31 億元，月增 4.47 倍，年增 32.7%。累計今年 1 至 5 月營收 3.99 億元，年減 16.76%。 

玖鼎電力受惠台電台電智慧電表需求強勁，全台約有 1400 具的智慧電表需求，每年市場規模 36.8 至 49.2 億元，而玖鼎 2023 年至 2025 年第一季執行中的智慧電表標案總數約 80 萬具，金額 19.99 億元。 

此外，為因應台電汰換智慧電表需求增加，加上海外智慧電表推廣的需要，玖鼎電力投資 8.6 億元籌建新竹香山新廠，預計今年啟用，且 2025 年智慧電表的產能，將由現在的每個月 4 萬具，提升至每個月 8 萬具。 

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