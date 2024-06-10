〈焦點股〉金控雙雄太「匯」賺 股價強漲創逾2年新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-11 10:40
金控雙雄今年前 5 月太「匯」賺，累計稅後純益皆逼近 600 億元大關，EPS 也都超過 4 元，獲利王爭霸戰大逆轉，由富邦金奪回，今 (11) 日在買盤追捧下，富邦金股價強漲逾 2%，最高來到 77.8 元，創下 2 年 4 個月以來的新高，國泰金亦漲近 2%，逼近 60 元大關，寫逾 2 年新高。
台股今天持續上攻，盤中漲逾百點，一舉站上 22000 點大關，台積電、鴻海等大型權值股漲勢強勁，但聯發科、世芯 - KY 等 IC 設計股面臨回檔壓力。
金融股今天亦扮演撐盤要角，除富邦金、國泰金買氣熱外，開發金同步上漲 2%；而近來併購消息不斷的京城銀，今天強勢大漲半根停板，最高來到 63.9 元；三商壽股價連日走揚，今天盤中漲逾 4%，最高觸及 7.98 元。
富邦金 (2881-TW) 5 月自結稅後純益 160.2 億元，月增 23%、年增 3.27 倍，單月獲利創下歷年同期新高；累計前 5 月稅後純益 594.3 億元，年增 1.32 倍，每股稅後純益 (EPS) 為 4.57 元。富邦金單月稅後純益、累計稅後純益及 EPS 擠下國泰金，奪回獲利三冠王寶座。
國泰金 (2882-TW) 5 月自結稅後純益 78.8 億元，前 5 月累計稅後純益 588.1 億元，年增 2.5 倍，EPS 達 4.07 元，皆已超越去年全年水準，子公司國泰人壽無懼 5 月新台幣匯率轉升、避險成本壓力提高，持續受惠經常性收益及伺機實現資本利得，帶動人壽及金控累計稅後純益雙雙寫下歷史次高。
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