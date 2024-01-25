鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-25 18:34

智慧電力大廠玖鼎電力 (4588-TW) 今 (25) 日公告，初次上市前現金增資發行普通股 3900 仟股，競價拍賣各得標的價格及其數量加權平均價格為每股 63.67 元，而公開申購承銷的價格為每股 45.88 元，總計新台幣 2.26 億元，已全數收足股款。

玖鼎電力今日公告，初次上市前現金增資發行普通股 3900 仟股，競價拍賣最低承銷價格為每股 41.71 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣 63.67 元；公開申購承銷價格為每股 45.88 元，已於周二 (23 日) 抽籤完畢，股款總計新台幣 2.26 億元。玖鼎電力將於下週一 (29 日) 掛牌上市，同日起終止興櫃買賣。