聯合國安理會通過加薩停火決議 中國支持、俄羅斯棄權

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 11:38

聯合國安理會投票通過美國提出的以色列 - 加薩停火計畫。本次提案規定了「全面徹底停火」、釋放哈瑪斯扣押的人質、歸還死亡人質遺骸以及交換巴勒斯坦囚犯的條件。

安理會 15 個成員國中有 14 個投票贊成美國起草的決議，包括中國，0 票反對，俄羅斯選擇棄權。

決議指出，以色列已經接受停火建議，並敦促哈瑪斯也同意這項建議。

根據決議草案，該停火提議將分三階段實施。

第一階段，立即、全面和徹底停火；哈瑪斯釋放包括婦女、老人和傷員在內的部分被扣押人員，歸還一些已死亡的被扣押人員的遺體，以交換以色列釋放其關押的巴勒斯坦人；以軍撤出加薩地帶人口密集地區，加薩地帶所有地區 (包括北部) 的巴勒斯坦平民返回他們的家園和社區；在整個加薩地帶，安全有效地向所有需要人道主義援助的巴勒斯坦平民大規模分發人道主義援助等。

第二階段，經雙方同意，永久停止敵對行動，以換取仍在加薩走廊的所有被扣押人員獲釋，以及以軍全部撤出加薩走廊。

第三階段，開啟將持續多年的加薩地帶大規模重建計畫，並將仍在加薩地帶的死亡被扣押人員遺體歸還其家人。

根據會談結束後發布的聲明，哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織 (PIJ) 領導人在卡達會面，討論擬議的加薩停火協議。