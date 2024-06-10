選前美監管將轉向？加密貨幣群體成關鍵少數 拜登與川普爭相拉攏

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 13:48

今年美國總統大選首場電視辯論將在 6 月 27 日登場，但拜登跟川普已就諸多議題隔空互槓，兩人對加密貨幣的態度更是一個關鍵的角力場，尤其是在選情日漸升溫的背景下。

川普一反多年前反對立場，日益擁抱比特幣，並自稱是金融科技創新的擁護者，5 月 22 日更開放加密貨幣捐贈網站，正式接受比特幣 (BTC) 、以太幣 (ETH) 、USDC、SOL、XRP、DOGE、ZRX、SHIB 等數位代幣捐款。

此外，川普近期還頻頻公開喊話來彰顯其對加密貨幣的包容性，發表帶領「加密貨幣大軍」、「將競選活動推向 11 月 5 日（大選投票日）的勝利」等等對幣圈友好的言語。

在六個關鍵搖擺州中，逾兩成選民將加密貨幣視為一個重要問題，另一項由加密貨幣公司 Paradigm 委託進行的調查也發現，有色人種和年輕人中的加密資產擁有率較高。

《華盛頓郵報》報導，由於拜登競選連任團隊在吸引 Z 世代選民上遇到困難，正招聘一名「表情包經理」來管理網路內容和表情包（包括 Meme）。

此外，獨立參選的前總統甘迺迪侄子小甘迺迪也是加密貨幣的堅定支援者，稱「加密貨幣是擺脫對聯準會 (Fed) 依賴的出口，是對抗通膨的最好辦法。它剝奪政府和壟斷銀行體系的控制權，後者利用印鈔將財富向億萬富翁寡頭轉移，並讓美國一般民眾陷入貧困。

對美國來說，直接或間接持有加密資產的群體已是一股不可忽視的力量，尤其是民調數據緊咬時，「關鍵少數」相當吃香，從眾院 5 月 22 日通過《21 世紀金融創新和技術法案》(FIT21) 就可見一般。

無論是川普的積極表態，還是拜登的及時轉向，本質上都是為拉攏幣圈選票，正如他們都曾極端地在 Tiktok 上相繼開設帳戶進行競選宣傳一樣。

FIT21 被視為可能是目前對幣圈影響最深遠的法案之一，該法案對加密監管來說的核心點為劃分監管權的分屬，該法案明確定義對加密資產進行監管的機構有兩個，分別為美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 跟美國證交會(SEC)。若一個加密資產被定義為商品，就歸 CFTC 管，被定義為證券就歸 SEC 管。

不過隨著 SEC 放行以太幣現貨 ETF 消息流出，加上 SEC 交易和市場部門隨後迅即批准 19b-4，顯見選票讓美國國會態度 180 度轉變。

根據追蹤政治捐款的平台 OpenSecrets 數據，去年加密貨幣產業遊說支出創下 2470 萬美元歷史新高，今年第一季金額為 560 萬美元。

今年大選已成為 Web3 與加密貨幣產業發展的一個明顯分水嶺，畢竟加密貨幣在前兩屆大選幾乎毫無影響力與存在感。