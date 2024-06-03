以色列官員：總理接受拜登提出的加薩停火協議 但仍須修改

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 14:00

以色列總理尼坦雅胡的幕僚周日（2 日）表示，以方已接受美國總統拜登提出的加薩戰爭三階段停火框架協議，但這項協議有些缺陷，仍有許多工作尚待完成。

據《路透》報導，以色列綜理首席外交政策顧問法克（Ophir Falk）接受《Sunday Times》專訪時指出，我方贊同拜登提出的計畫，但這項計畫不夠完善。

法克說，「許多細節仍待商榷」，並強調以色列提出的釋放人質、殲滅恐怖主義組織哈瑪斯等條件不變。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant） 表示，不會接受哈瑪斯在戰爭結束後繼續統治加薩，並且正在研究替代該伊斯蘭組織的方案。他說：「在我們採取重要軍事行動的同時，國防機關也在評估哈瑪斯替代執政方案。」

與此同時，兩名埃及安全部門消息人士表示，美國、以色列、埃及官員結束在開羅的會談，埃及堅持立場，即以軍必須從拉法口岸巴勒斯坦一側撤軍，才能恢復口岸運作。