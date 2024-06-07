以色列承認轟炸加薩難民營學校 哈瑪斯拒絕停戰、人員交換提案

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 07:48

以色列周四（6 日）凌晨轟炸加薩地帶中部努賽賴特難民營一所學校，至少 30 人死亡，以色列軍方當日承認了這一襲擊，並稱該學校是哈瑪斯斯藏匿的一處「大院」。

以色列軍方周四在聲明中承認，不久前對努賽賴特地區聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處一所學校內的哈瑪斯『大院』發動精確打擊。據《半島電視台》報導，以軍聲稱此次轟炸消滅了計劃襲擊以軍的恐怖分子。

哈瑪斯媒體辦公室主任伊斯梅爾 · 塔瓦布塔譴責以軍這次襲擊是「可怕的屠殺」，是針對加薩平民進行種族滅絕和種族清洗的明證。

塔瓦布塔還否認以色列有關該學校隱藏哈瑪斯指揮所的說法。塔瓦布塔表示，以軍透過編造虛假故事，為犯下的殘暴罪行辯護。

與此同時，據《以色列時報》周四沙烏地阿拉伯媒體《Asharq News》披露，哈瑪斯已經拒絕以色列提出的加薩停火和人員交換協議提案。目前哈馬斯尚未予以證實。