〈能源盤後〉市場押注需求強勁 原油創多月來最大單日漲幅 登逾一周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-11 05:47

受到能源需求預期轉強的提振，國際油價周一 (10 日) 大漲，WTI 原油創 2 月以來最大單日漲幅，且收在一周多的高點。

自 6 月 2 日 OPEC+ 決定今年稍晚開始停止部分自願減產措施後，上周五原油期貨價格創下連續第三周下跌。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.21 美元或 2.9%，收每桶 77.74 美元，根據道瓊市場數據 ，此為最近月 WTI 自 2 月 8 日以降最大單日漲幅。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 2.01 美元或 2.5%，，收每桶 81.63 美元，為最近月 Brent 自 3 月 13 日以降最大單日漲幅。

Brent 和 WTI 原油期貨價格均創 5 月 30 日以來最高。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.41 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.7% ，收每加侖 2.41 美元。

7 月交割的天然氣價格下跌 0.4%，收每百萬 Btu 2.91 美元，自盤中高點 Btu 3.096 美元回落。

市場驅動力

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，在石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 將自 10 月起逐步提高產量的消息傳出後，石油市場出現「超賣」，但現在交易員發現這也不是板上釘釘的事，倘若油價持續疲弱，也可能保留現有的自願減產措施。

「但結合良好的就業報告和夏季旅遊旺盛的跡象，需求看起來可能會更加堅挺，而不是疲軟。」他說。

Brent 和 WTI 原油上周均觸及 4 個月低點，係因 OPEC+ 在 6 月 2 日決定維持整體產量限制至 2025 年底的同時，又同意自 10 月起在 12 個月內開始逐步停止另一項合計 220 萬桶 / 日的自願減產措施。

Stratas Advisors 總裁 John Paisie 表示，OPEC + 逐步停止自願減產措施的決定提高其「在沒有需求保證的情形下，增加市場額外供應」的可能性。但他認為，石油市場可能對此反應過度，「因為 OPEC + 將繼續積極主動地調整供應與需求。」

Paisie 表示，儘管如此，如何維持 OPEC 成員國之間的紀律和凝聚力仍存在固有挑戰，且根據路透最近期調查，OPEC 成員國 5 月份供應量為 2663 萬桶 / 日，較 4 月份增加 14.5 萬桶 / 日。

因 5 月非農就業報告強於預期，推升美國公債殖利率和美元後，上周五油價下跌。(美元走強會令原油對非美元買家來說變得更貴，削減其投資吸引力)

然而，SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 指出，油價周一上漲可能也與非農就業報告有關，因為新增就業人數高於預期，令市場預期美國經濟復甦，進而支撐能源需求前景。