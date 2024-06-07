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鉅亨速報

盤後速報 - 倉和(6538)下週(6月17日)除息7.01元，預估參考價174.99元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

倉和(6538-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.01元。

以今日(6月7日)收盤價182.00元計算，預估參考價為174.99元，息值合計為7.01元，股息殖利率3.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

倉和(6538-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為網版製造。網印耗材買賣。近5日股價上漲4.3%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 182.00 7.0055 3.85% 0.0
2023/07/19 154.5 3.3008 2.14% 0.0
2022/08/04 70.0 2.5 3.57% 0.0
2021/08/27 97.0 7.0 7.22% 0.0
2020/08/27 276.5 2.5 0.9% 2.3

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