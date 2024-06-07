盤後速報 - 倉和(6538)下週(6月17日)除息7.01元，預估參考價174.99元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
倉和(6538-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.01元。
以今日(6月7日)收盤價182.00元計算，預估參考價為174.99元，息值合計為7.01元，股息殖利率3.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
倉和(6538-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為網版製造。網印耗材買賣。近5日股價上漲4.3%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|182.00
|7.0055
|3.85%
|0.0
|2023/07/19
|154.5
|3.3008
|2.14%
|0.0
|2022/08/04
|70.0
|2.5
|3.57%
|0.0
|2021/08/27
|97.0
|7.0
|7.22%
|0.0
|2020/08/27
|276.5
|2.5
|0.9%
|2.3
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