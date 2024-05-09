【量大強漲股整理】台股高檔震盪，選股重於選市，把握兩關鍵挖掘潛力股?
鉅亨研報 2024-05-09 17:02
加權指數，今日開高走低，終場下跌 139.74 點，收在 20560.77 點，成交量 4180 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 207.82 億，投信買超 25.14 億，自營商賣超 24.81 億，三大法人合計賣超 207.49 億，其中，投信連 19 買，累計 670.12 億。
美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.44%，標普 500 指數持平，納指下跌 0.18%，費半上漲 0.12%；波士頓聯準銀行總裁柯林斯週三暗示，利率維持在 20 年來高位的時間可能需要比先前預期的更久，以抑制需求並減輕物價壓力，美國 10 年期公債殖利率周三走高，收在 4.491%，美債殖利率上揚打擊了市場信心；(INTC-US) 英特爾，股價下跌 2.22%，傳美國商務部吊銷其向中國客戶提供的某些筆記型電腦及行動電話晶片的出口許可證，此舉將影響該公司第 2 季收入，預計 2024 年第 2 季的營收將維持在 125 億美元至 135 億美元的原始範圍內，但低於中間值；台股方面，加權指數，終場下跌 139.74 點，收在 20560.77 點，雖然收小黑 K，但依然站在 5 日均線之上，稍做整理後有機會繼續上攻；高股息 ETF 再添新兵，(00944-TW) 野村趨勢動能高息 ETF、(00946-TW) 群益科技高息成長 ETF，今日正式掛牌上市，前者規模 12.99 億元，後者規模 45.43 億元，合計 58.42 億元，前者破發，但金額僅有 (00940-TW)，1752 億元，少之又少，預期對盤勢的影響不大，重點仍是在於選股。
權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開低震盪，終場下跌 6 元，收在 796 元，美系外資出具最新報告，認為各家科技巨擘加速開發 Arm 架構的自家處理器（CPU）及 WoA（Windows on Arm）AI PC 的普及，將使晶圓代工龍頭 (2330-TW) 台積電，取得更高的 CPU 代工市占率，成為未來營運成長主動能，維持「加碼」評等，目標價自 860 元調升至 928 元；(2317-TW)鴻海，今日股價上漲 0.59%，該企業指出，在美國威州投資規模達已達 10 億美元，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，營運持續貢獻全球伺服器市，目前威州廠區員工人數超過 1000 名，讓企業在全球伺服器市場位居領先地位。全球伺服器市占率已達 40%；(2454-TW)聯發科，今日股價收平盤 1095 元，AI 應用將在下半年爆發，法人預估該企業預計在 6 月台北國際電腦展，與 (NVDA-US) 輝達一起宣布 Windows On Arm（WOA）PC 單晶片，加上剛剛發布的天璣 9300 + 最強手機晶片，成長動能可期。
(3491-TW) 昇達科，上漲 2.9%，4 月營收 2.22 億元，創歷史新高，受惠於低軌衛星兩大客戶訂單持續增溫，整體訂單金額已高達 6.6 億元，美系 B 客戶 2024 年訂單已經實際下單，且超乎預期，預期下半年後會帶來更多商機。今年營收可望成長 4 成，毛利率維持 5 成水準。
伺服器 ODM Direct 大廠 (6669-TW) 緯穎，上漲 2.3%，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，毛利率年增 2.8 個百分點至 11.1%，營業利益率年增 2.4 個百分點至 8.4%，稅後淨利率年增 2.4 個百分點至 6.8%，三率均創歷史新高，今明兩年，3 大客戶 (META-US)Meta Platforms、(MSFT-US) 微軟，(AMZN-US)亞馬遜，都預計要大幅增加資本支出，企業可望迎來強勁成長動能，其中，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長。
(3324-TW)雙鴻，上漲 2.05%，昨 ( 8 ) 日公告，首季營收 31.51 億元，季減 5.7%、年減 3.9%，稅後純益 3.95 億元，季增 64.5%、年增 35.2%，每股純益 4.51 元，優於去年第 4 季 2.59 元及去年同期的 3.22 元，創公司掛牌以來歷史同期新高，寫下最強第 1 季，GB200 即將在下半年導入 AI 伺服器中，水冷散熱需求將日益高漲，市場看好 (3324-TW) 雙鴻水冷散熱產品出貨動能有望明顯增強，去年宣布斥資 20 億元打造新營運總部，並將實驗研發中心與測試產線納入規畫，同時在泰國布建水冷產線，以因應美中貿易戰帶來的風險。
(2486-TW) 一詮，終場上漲 0.7 元，收在 84.9 元，再創波段新高，近日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，此項技術不僅是全球首創，最高千瓦散熱水準，更是超越目前散熱技術一倍以上，目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。
(2421-TW) 建準，上漲 3.46%，該企業為全球第二大散熱風扇廠，水冷散熱產品線中，從水冷散熱模組、CDU(冷卻液分配裝置)、水冷泵浦及浸沒式冷卻都有涉獵，水冷產品的毛利率較佳，整體單價偏高，有望進一步優化企業的整體產品組合毛利率，目前整體水冷散熱的市場基期仍較低，未來成長性強大，有利企業的營收與獲利成長。
今年 4 月份伊朗對以色列發動攻擊，發射 120 枚飛彈和 170 架無人機，已凸顯無人機在現代戰爭的重要性，台灣國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案，整體金額上看 79 億元，目前已進入廠商送件階段；(8033-TW) 雷虎，今日上漲 2.85%，近期宣布 6 款無人機標案都會爭取，昨 ( 8 ) 日公告，企業樣機已於 5 月 2 日及 5 月 3 日分別於嘉義亞洲無人機 AI 創新應用研發中心及彰濱地區完成國防部微型無人機全部 52 項測試，後續待國防部採購室結果通知，若能順利得標，將大幅貢獻營收。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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