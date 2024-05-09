【量大強漲股整理】台股高檔震盪，選股重於選市，把握兩關鍵挖掘潛力股?

鉅亨研報 2024-05-09 17:02

加權指數，今日開高走低，終場下跌 139.74 點，收在 20560.77 點，成交量 4180 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 207.82 億，投信買超 25.14 億，自營商賣超 24.81 億，三大法人合計賣超 207.49 億，其中，投信連 19 買，累計 670.12 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開低震盪，終場下跌 6 元，收在 796 元，美系外資出具最新報告，認為各家科技巨擘加速開發 Arm 架構的自家處理器（CPU）及 WoA（Windows on Arm）AI PC 的普及，將使晶圓代工龍頭 (2330-TW) 台積電，取得更高的 CPU 代工市占率，成為未來營運成長主動能，維持「加碼」評等，目標價自 860 元調升至 928 元；(2317-TW)鴻海，今日股價上漲 0.59%，該企業指出，在美國威州投資規模達已達 10 億美元，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，營運持續貢獻全球伺服器市，目前威州廠區員工人數超過 1000 名，讓企業在全球伺服器市場位居領先地位。全球伺服器市占率已達 40%；(2454-TW)聯發科，今日股價收平盤 1095 元，AI 應用將在下半年爆發，法人預估該企業預計在 6 月台北國際電腦展，與 (NVDA-US) 輝達一起宣布 Windows On Arm（WOA）PC 單晶片，加上剛剛發布的天璣 9300 + 最強手機晶片，成長動能可期。

(3491-TW) 昇達科，上漲 2.9%，4 月營收 2.22 億元，創歷史新高，受惠於低軌衛星兩大客戶訂單持續增溫，整體訂單金額已高達 6.6 億元，美系 B 客戶 2024 年訂單已經實際下單，且超乎預期，預期下半年後會帶來更多商機。今年營收可望成長 4 成，毛利率維持 5 成水準。

伺服器 ODM Direct 大廠 (6669-TW) 緯穎，上漲 2.3%，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，毛利率年增 2.8 個百分點至 11.1%，營業利益率年增 2.4 個百分點至 8.4%，稅後淨利率年增 2.4 個百分點至 6.8%，三率均創歷史新高，今明兩年，3 大客戶 (META-US)Meta Platforms、(MSFT-US) 微軟，(AMZN-US)亞馬遜，都預計要大幅增加資本支出，企業可望迎來強勁成長動能，其中，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長。

(3324-TW)雙鴻，上漲 2.05%，昨 ( 8 ) 日公告，首季營收 31.51 億元，季減 5.7%、年減 3.9%，稅後純益 3.95 億元，季增 64.5%、年增 35.2%，每股純益 4.51 元，優於去年第 4 季 2.59 元及去年同期的 3.22 元，創公司掛牌以來歷史同期新高，寫下最強第 1 季，GB200 即將在下半年導入 AI 伺服器中，水冷散熱需求將日益高漲，市場看好 (3324-TW) 雙鴻水冷散熱產品出貨動能有望明顯增強，去年宣布斥資 20 億元打造新營運總部，並將實驗研發中心與測試產線納入規畫，同時在泰國布建水冷產線，以因應美中貿易戰帶來的風險。

(2486-TW) 一詮，終場上漲 0.7 元，收在 84.9 元，再創波段新高，近日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，此項技術不僅是全球首創，最高千瓦散熱水準，更是超越目前散熱技術一倍以上，目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。

今年 4 月份伊朗對以色列發動攻擊，發射 120 枚飛彈和 170 架無人機，已凸顯無人機在現代戰爭的重要性，台灣國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案，整體金額上看 79 億元，目前已進入廠商送件階段；(8033-TW) 雷虎，今日上漲 2.85%，近期宣布 6 款無人機標案都會爭取，昨 ( 8 ) 日公告，企業樣機已於 5 月 2 日及 5 月 3 日分別於嘉義亞洲無人機 AI 創新應用研發中心及彰濱地區完成國防部微型無人機全部 52 項測試，後續待國防部採購室結果通知，若能順利得標，將大幅貢獻營收。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

