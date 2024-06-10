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鉅亨速報

盤後速報 - 廣豐(1416)下週(6月18日)除息0.5元，預估參考價12.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

廣豐(1416-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月11日)收盤價12.90元計算，預估參考價為12.4元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣豐(1416-TW)所屬產業為其他業，主要業務為家用紡織品進出口銷售業務。委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。近5日股價下跌0.76%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 12.90 0.5 3.88% 0.0
2023/06/16 12.05 0.5 4.15% 0.0
2022/06/17 10.95 0.5 4.57% 0.0
2021/07/19 11.0 0.5 4.55% 0.0
2019/08/28 15.15 1.2 7.92% 0.0

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