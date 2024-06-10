盤後速報 - 廣豐(1416)下週(6月18日)除息0.5元，預估參考價12.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
廣豐(1416-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月11日)收盤價12.90元計算，預估參考價為12.4元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣豐(1416-TW)所屬產業為其他業，主要業務為家用紡織品進出口銷售業務。委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。近5日股價下跌0.76%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|12.90
|0.5
|3.88%
|0.0
|2023/06/16
|12.05
|0.5
|4.15%
|0.0
|2022/06/17
|10.95
|0.5
|4.57%
|0.0
|2021/07/19
|11.0
|0.5
|4.55%
|0.0
|2019/08/28
|15.15
|1.2
|7.92%
|0.0
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