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鉅亨速報

盤後速報 - 易發(6425)下週(6月14日)除息0.5元，預估參考價81.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05

易發(6425-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月7日)收盤價82.00元計算，預估參考價為81.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

易發(6425-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。近5日股價上漲4.87%，櫃買市場加權指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/14 82.00 0.5 0.61% 0.0
2023/06/21 21.75 1.0 4.6% 0.0
2022/07/15 22.2 0.5 2.25% 0.0
2021/06/11 25.65 0.5 1.95% 0.0
2020/06/19 25.0 0.5129 2.05% 0.0

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