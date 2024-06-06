盤後速報 - 易發(6425)下週(6月14日)除息0.5元，預估參考價81.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05
易發(6425-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月7日)收盤價82.00元計算，預估參考價為81.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
易發(6425-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。近5日股價上漲4.87%，櫃買市場加權指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/14
|82.00
|0.5
|0.61%
|0.0
|2023/06/21
|21.75
|1.0
|4.6%
|0.0
|2022/07/15
|22.2
|0.5
|2.25%
|0.0
|2021/06/11
|25.65
|0.5
|1.95%
|0.0
|2020/06/19
|25.0
|0.5129
|2.05%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇