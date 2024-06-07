7金控超級股東會6/14登場 聚焦股利、併購、下半年展望
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-10 11:10
民營上市金控超級股東會來了！繼國票金、永豐金、元大金後，國泰金、富邦金、中信金、開發金、新光金、台新金及玉山金 7 家金控公司，不約而同選定於 6 月 14 日舉行股東常會，備受市場關注，除了股東們最關心的股利議題外，近期京城銀、新光金併購傳聞滿天飛，也是市場關切的焦點，此外，金控董座們難得現身，預期將發表集團或經濟前景看法。
7 家金控股東會同日登場，最受外界關注的就屬「新新併」，新光金 (2888-TW) 今年股東會也是新經營團隊首秀，儘管去年底至今年元月虧損慘烈，新壽 RBC 仍未達到法定標準，不過，受惠近月新台幣走貶，挹注匯兌利益，加上股市行情正熱，伺機實現資本利得，前 5 月稅後純益已經突破百億大關，近期股價強彈，直逼 10 元票面價，然而，小股東歷年向來最關切股利議題，預料仍會成為焦點。
台新金 (2887-TW) 同日舉行股東會，今年第九屆將進行董事改選，共將選出 7 席董事，包含 3 席獨立董事，董事會日前已通過候選人名單，由於獨董林義夫任滿三屆，依照法令規定無法再續任，因此提名經濟部前部長王美花擔任獨董，備受外界關注，外界也關切會中是否會對新新併釋出最新看法。
國泰金 (2882-TW) 方面，市場關注董事長蔡宏圖的談話，蔡宏圖可望依循往年慣例，釋出下半年經濟看法及整體金融業展望，相較 2022 年營運艱辛，國泰金 2023 年大賺 515 億元，EPS 達 3.24 元，今年前 4 月累計稅後純益已達 509 億元，穩居金控獲利王。
富邦金 (2881-TW) 去年稅後大賺 660 億元，擬發放現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，符合市場預期，可望於股東會上通過。富邦金今年前 4 月賺 434 億元，年增 1 倍，EPS 3.34 元，北富銀獲利持續創歷年同期新高。董事長蔡明興可望對經濟、金融業展望釋出看法，投資人也聚焦下半年投資策略及壽險避險問題。
中信金 (2891-TW) 去年稅後純益 560 億元，創新高，預計在股東會上通過配發現金股利 1.8 元，中信金近月股價飆漲，取得亮眼成績可望讓股東滿意，總座陳佳文日前更是樂觀看待下半年，若無意外，全年稅後純益可望再創歷史新高、維持雙位數成長，明年再拚多發一點股利給股東。此外，今年關注焦點在於辜仲諒重回董事會，以及併購京城銀、新光金的傳聞。
開發金 (2883-TW) 今年前 5 月稅後純益達 129 億元，較去年同期成長 159%，每股純益 0.77 元。今年股東會將討論二項議案，一是更名為凱基金控，二是擬辦理長期資金籌集案逾 300 億元。
目前擁有 61 萬名股東的玉山金 (2884-TW) 擬派發現金股利 1.2 元、股票股利 0.2 元，盈餘配發率達 99%，近月股價表現強勢，可望讓股東滿意，市場同樣關注董事長黃男州是否對近期相當熱門的併購話題提出看法。
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