7金控超級股東會6/14登場 聚焦股利、併購、下半年展望

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-10 11:10

民營上市金控超級股東會來了！繼國票金、永豐金、元大金後，國泰金、富邦金、中信金、開發金、新光金、台新金及玉山金 7 家金控公司，不約而同選定於 6 月 14 日舉行股東常會，備受市場關注，除了股東們最關心的股利議題外，近期京城銀、新光金併購傳聞滿天飛，也是市場關切的焦點，此外，金控董座們難得現身，預期將發表集團或經濟前景看法。

7 家金控股東會同日登場，最受外界關注的就屬「新新併」，新光金 (2888-TW) 今年股東會也是新經營團隊首秀，儘管去年底至今年元月虧損慘烈，新壽 RBC 仍未達到法定標準，不過，受惠近月新台幣走貶，挹注匯兌利益，加上股市行情正熱，伺機實現資本利得，前 5 月稅後純益已經突破百億大關，近期股價強彈，直逼 10 元票面價，然而，小股東歷年向來最關切股利議題，預料仍會成為焦點。

台新金 (2887-TW) 同日舉行股東會，今年第九屆將進行董事改選，共將選出 7 席董事，包含 3 席獨立董事，董事會日前已通過候選人名單，由於獨董林義夫任滿三屆，依照法令規定無法再續任，因此提名經濟部前部長王美花擔任獨董，備受外界關注，外界也關切會中是否會對新新併釋出最新看法。

國泰金 (2882-TW) 方面，市場關注董事長蔡宏圖的談話，蔡宏圖可望依循往年慣例，釋出下半年經濟看法及整體金融業展望，相較 2022 年營運艱辛，國泰金 2023 年大賺 515 億元，EPS 達 3.24 元，今年前 4 月累計稅後純益已達 509 億元，穩居金控獲利王。

富邦金 (2881-TW) 去年稅後大賺 660 億元，擬發放現金股利 2.5 元、股票股利 0.5 元，符合市場預期，可望於股東會上通過。富邦金今年前 4 月賺 434 億元，年增 1 倍，EPS 3.34 元，北富銀獲利持續創歷年同期新高。董事長蔡明興可望對經濟、金融業展望釋出看法，投資人也聚焦下半年投資策略及壽險避險問題。

中信金 (2891-TW) 去年稅後純益 560 億元，創新高，預計在股東會上通過配發現金股利 1.8 元，中信金近月股價飆漲，取得亮眼成績可望讓股東滿意，總座陳佳文日前更是樂觀看待下半年，若無意外，全年稅後純益可望再創歷史新高、維持雙位數成長，明年再拚多發一點股利給股東。此外，今年關注焦點在於辜仲諒重回董事會，以及併購京城銀、新光金的傳聞。

開發金 (2883-TW) 今年前 5 月稅後純益達 129 億元，較去年同期成長 159%，每股純益 0.77 元。今年股東會將討論二項議案，一是更名為凱基金控，二是擬辦理長期資金籌集案逾 300 億元。