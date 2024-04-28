晶技4月營收估續回升 車用產品訂單明朗度直透7月

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-28 09:25

晶技 (3042-TW) 今年可望迎來需求的復甦，晶技第一季可望成爲全年營運谷底，全年業績呈現攀升走勢，晶技第二季起的營運並以車用需求端的能見度最佳，目前的訂單能見直透下半年的 7 月，新建寧波車用元件專用廠機電工程預計本季完成。

晶技 2024 年 3 月營收 9.52 億元，自結毛利率 35.75%，單月稅前盈餘 2.45 億元，爲 2024 年來新高，月增 52.67%，年增 64%，單月每股稅前賺 0.79 元，首季營收 27.54 億元，稅前賺 6.49 億元，每股稅前賺 2.1 元。就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，公司內部估算應是持平或小增，不過，以目前來看，初估 4 月的營收還要較 3 月的 9.52 億元成長 2-3%，將明顯優於去年同期的 7.92 億元。

晶技在 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，同時，在非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季完成廠區機電全部工程。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升到 20%，也有助獲利能力因此向上大幅提高。

在頻率元件廠中，台嘉碩 (3221-TW) 在車用應用比重也高，預估 2024 年營收將逐季向上，台嘉碩 去年產品應用別在營收占比來看，車用占比約 35% 最高、網通應用占約 31%、手機與物聯網應用占比約 21%、其他應用占比則約 13%。預估 2024 年車用占比不變，而在網通應用占比份額則可望有小幅度的提升，其他應用則預期將維持先前的比重。

台嘉碩指出，於包括電動車、油電混合動力車輛電子化程度越來越高，即使 2 月間由專業研調機構 JD Power 預估 2024 年全球車市成長 3%，但需求品項的增加如車用影音、智慧座艙甚至天線對頻率元件的需求增加，也挹注頻率元件在車載使用需求量成長。同時，台嘉碩本身也開發生產 SAW Fliter(石英濾波器)，在產品線拉長之下，也具備在車用市場的競爭力 。