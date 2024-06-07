西方石油跌回每股60美元以下 可能吸引巴菲特再出手

鉅亨網編譯許家華 2024-06-08 09:41

波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 是西方石油公司的最大股東，擁有 28% 的股份，約 2.48 億股，目前價值約 150 億美元。

波克夏執行長巴菲特向來喜歡以每股不超過 60 美元的價位買進西方石油公司股票，目前該股已回到 60 美元以下。西方石油周五下跌 1%，收每股 59.48 美元。

該股目前接近 2 月初以來的最低水準，當時波克夏一次買進西方石油 400 萬股以上，平均價格約為 57 美元。

巴菲特相當認同西方石油公司執行長 Vicki Hollub 與其公司創新的碳捕獲策略，此外，波克夏旗下能源單位近期與西方石油公司宣布在加州生產鋰的聯合計畫。

由於波克夏擁有西方石油公司 10% 以上的股份，因此在購買或出售任何西方石油公司股票時，都必須要在 2 個工作天內建檔備案。觀察波克夏股票者未來一周必須留意該公司可能提交的 4 份新文件，這些文件將呈現波克夏是否又新買進西方石油股票。

西方石油公司的股價今年基本上持平，落後於許多同業和 SPDR 能源精選行業 ETF (XLE-US) 同期表現。

由於油價下跌，西方石油公司的股價已自 4 月的高點 71 美元下跌。

WTI 原油價格自 4 月的每桶 85 美元跌至每桶 75 美元，包含近幾周約下跌每桶 5 美元的結果。西方石油的槓桿率高於同業，當能源價格走強時，往往有利於股票相對於該行業的發展，反之當石油和天然氣價格疲軟時，這往往會損害股票。