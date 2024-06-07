紐約州率先立法！社交媒體平台禁對未成年人使用「成癮演算法」

鉅亨網編譯許家華 2024-06-08 12:34

紐約州周五 (7 日) 通過立法，禁止社交媒體平台在未經父母同意的情形下，向 18 歲以下用戶推播「令人上癮」的演算法內容，在美國多個有意限制兒童上網風險的州政府中拔得頭籌。

同日，一項限制線上網站收集和出售未成年用戶個人資料的配套法案也通過紐約州議會的最終立法批准，前一日這兩項措施均通過州參議院的批准。

州長 Kathy Hochul 預計將簽署這兩項法案。她大讚這兩項措施是朝「解決青少年心理健康危機和為年輕人創造更安全的數位環境方面邁出的歷史性一步。」

臉書和 Instagram 母公司 Meta (META-US) 等社群媒體公司的營收恐遭打擊。

該立法的支持者指出，根據哈佛大學最近研究結果，2022 年六大社群媒體平台透過針對未成年人的廣告創造了 110 億美元營收。

此外，該法案的發起者也引用一些研究結果，表明青少年族群若依其定義「過度使用」社群媒體，發生憂鬱、焦慮、睡眠障礙和其他心理健康問題的機率較高。

然而，由亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、Meta、TikTok 和 X 等企業組成的網際網路產業協會 NetChoice 譴責了這項立法，並發表聲明稱這是「對言論自由和開放網路的攻擊」，迫使網站審查所有內容，除非訪問者提供身份證明來驗證其年齡。

該組織表示，它已成功在法庭上質疑其他三個州的類似措施違憲。

州長發言人表示，該法律不會審查網站的內容，而是規定使用一種或多種讓用戶在匿名下還能驗證年齡的方法。

Meta 對該法案表示部分支持，其聲明指出：「雖然我們不同意這些法案的各個方面，但我們樂見紐約成為第一個通過立法，承認 app 商店有責任的州。」

該法案名為《兒童安全法案》（SAFE），規定 18 歲以下的社群媒體用戶必須獲得家長同意才能查看「令人上癮」的內容，其通常定義為「來自他們不關注或訂閱的帳戶的內容，但由旨在延長用戶滯留平台時間的演算法提供」。

在這種所謂「上癮」演算法出現之前，社交媒體運作方式是向用戶推播「他們已經關注的帳戶或普遍流行的內容，且按時序排列。」因此，根據法案，未成年人必須回歸使用這種推播準則，亦即未成年人接收非成癮演算法推播的內容無須經父母同意。

根據紐約總檢察長的法案摘要，該立法將適用於「主要由用戶生成的內容，以及根據自用戶收集的數據向用戶推薦內容所組成的平台。」該摘要直接點名臉書、Instagram、TikTok、X 和 Alphabet 旗下的 YouTube 等平台可能受到此措施約束。

配套法案稱為《紐約兒童資料保護法》，將禁止所有線上網站收集、使用、共享或出售 18 歲以下任何人的個人數據，除非他們獲得「知情同意」，或者收集或分享該數據是該網站目的之必要手段。

對於 13 歲以下的用戶，「知情同意」者必須來自父母其中之一，若違規，每次可能遭民事損害求償或高達 5000 美元的罰款。

