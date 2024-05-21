〈合庫金法說〉總資產近5兆創新高！Q1稅後純益92%來自合庫銀

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-21 15:56

合庫金控（5880-TW）今 (21) 日舉行 113 年第 1 季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持。合庫金自結第一季稅後合併淨利為 53.80 億元，較 112 年同期增加 6.81%，總資產為 4 兆 9,266 億元，較 112 年同期成長 6.40%。每股盈餘 0.36 元。集團獲利主體仍來自合庫銀行，手續費淨收益之挹注帶動獲利成長，稅後淨利為 49.45 億元，佔集團稅後合併淨利 92%。

陳美足表示，由於美國及部分新興市場表現強勁，帶動全球經濟克服諸多挑戰，IMF 於 4 月上調全球經濟成長率至 3.2%，較 1 月份預測之 3.1% 增加 0.1 個百分點，另我國央行亦於 3 月 21 日上修臺灣經濟成長率至 3.22%， AI 科技應用之熱潮，帶動相關產品需求，此外，民間消費穩健成長，出口及民間投資亦重拾動能。

合庫金控公布 113 年第 1 季營運績效，自結稅後合併淨利為 53.80 億元，較 112 年同期增加 6.81%，總資產為 4 兆 9,266 億元，較 112 年同期成長 6.40%。每股盈餘 0.36 元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為 8.63% 及 0.44%。

陳美足表示，集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，因業務動能增溫，手續費淨收益之挹注帶動獲利成長，稅後淨利為 49.45 億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別較 112 年同期成長 4.36% 及 6.18%，存放比 72.50%，逾放比率 0.19% 及備抵呆帳覆蓋率 613.99%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達 13.05% 及 14.71%，符合金管會訂定 D-SIBs 113 年底額外法定資本要求之標準。另子公司合庫證券因經紀營運量及自營資本利得增加及子公司合庫票券因票、債券營運量穩健提升、財務操作收益挹注及提存金額減少，兩家子公司稅後淨利皆較 112 年同期大幅成長。

業務推展方面，核心子公司合庫銀行持續推升授信業務動能，辦理六大核心戰略產業放款截至 113 年第一季之放款餘額逾 6,900 億元，排名居承貸銀行第二名，另推動「財政部青年安心成家優惠貸款」融資方案，截至 113 年第一季貸放金額約 2,021 億元，配合政府落實照顧青年之政策，並以穩健經營之基礎，全力支持中小企業發展，榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構「低碳智慧獎」、「疫後振興獎 (金融機構組)」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」六大殊榮肯定。

金融創新方面，子公司合庫銀行致力於智慧財產之保護，連續六年名列經濟部智慧財產局專利申請百大排名名單，112 年度更是蟬聯銀行業於「發明、新型及設計」三種專利申請數量之榜首，另發明專利之申請數量亦為銀行業首位，充分展現金融科技領域之創新能力。此外，於同年第三度通過台灣智慧財產管理規範 TIPS 驗證，智財管理再奠穩固基礎。

而伴隨金融科技之發展，詐騙手法亦不斷更新，子公司合庫銀行持續精進防詐相關措施，落實臨櫃關懷提問，積極強化相關教育訓練，另於今年 4 月與行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會 (ACAMS) 共同舉辦「113 年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，與主管機關及檢警單位密切合作，致力守護客戶財富。

合庫金控於發展業務的同時，亦兼顧多元人才之培訓，提供友善及舒適之工作環境，不僅多次入選「幸福企業」，更於現代雜誌之「2024 保險龍鳳獎」中榮獲「最嚮往的金控公司」特優獎，另子公司合庫人壽亦獲「最嚮往的壽險公司」內勤及外勤優等獎。此外，子公司合庫銀行憑藉優渥的薪資條件及良好的福利制度，成為許多年輕求職者之熱門選擇，集團品牌深植人心。