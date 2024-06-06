〈COMPUTEX〉神雲衝刺AI伺服器雙管齊下 總座看好公有雲、品牌通路市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-07 19:02

神達控股 (3706-TW) 旗下神雲科技總經理黃承德今 (7) 日表示，目前 AI 伺服器看到兩塊市場，一是公有雲市場，客戶雖然並非前面最大，但各地都有滿多的，另一則是來自旗下伺服器品牌通路 TYAN 的需求。

神達今日也公告 5 月營收 41.99 億元，月減 6.4%、年增 36.8%；累計前 5 月營收 183.38 億元，年增 21.5%。黃承德表示，目前觀察 AI 伺服器發展，除了 ODM 外，模組部分並非爆發性成長，而是漸進式向上。

神達在本周 Computex 2024 以「AI 串聯，共創未來」(Connecting AI) 主題，神雲與 TYAN 也展出專為 AI、高性能計算 (HPC)、雲端及企業工作負載設計的最新伺服器解決方案。

黃承德表示，十多年來，神雲與英特爾緊密合作，持續推動著伺服器技術的創新，專注於打造針對 AI 和 HPC 高性能運算需求的領先解決方案，也將最新第六代 Intel Xeon 處理器融入神雲與 TYAN 伺服器系列產品、提升 AI 效能。

此外，TYAN 的 AMD EPYC 伺服器，藉由第 4 代 AMD EPYC 處理器的強大功能，為現代資料中心和大型 AI/HPC 基礎架構提供了更優化的性能表現，確保高能源使用效率和全方位安全性。