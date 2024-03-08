〈進出口統計〉財部估Q1出口年增9.5%-10.9%春暖花開 Q2將繁花盛開

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-08 20:16

財政部統計累計 1 至 2 月對美國、東協出口值均創歷年同期新高，年增率達 53.6%、25.7%，但除資通訊產品撐起半邊天外，其他產品需求略減。財政部統計處處長蔡美娜樂觀表示，景氣雖回溫，但第一季只是春暖花開，等到第二季才會「繁花盛開」。

蔡美娜指出，今年 3 月出口預估落在 383-397 億美元，即年增 9-13%，第一季出口成長幅度在 9.5%-10.9% 區間，單季預估將創下同期次高，僅次於 110 年第一季的 1209 億元，雖然目前正值春天有看到花開，但還不到繁花盛開，預估第二季較有機會看到更多貨類轉正，預估落在要到 5、6 月復甦態勢才會明顯。

台灣 2 月出口金額因農曆春節工作天數下滑，滑落至 314.3 億美元，年增下滑至 1.27%，1 ~ 2 月累計維持年增 9.7% 金額為歷年次高，主要細項中電子零組件維持年減 -1.5%。資通訊產品年增 1 倍維持在高檔，其中反應 AI 伺服器出貨的「電腦及其附屬單元」項目年增達 2.7 倍。

出口與上年同月比較，2 月對中國大陸與香港出口 91.7 億美元，較上年同月減 18.4 億美元，對東協出口 65.7 億美元，增 9.1 億美元，對日本出口 17.7 億美元，減 5.6 億美元，對美國出口 71.1 億美元，增 23.8 億美元，對歐洲出口 27.6 億美元，減 1.5 億美元。

與上年同期比較，累計 1 至 2 月對美國、東協出口齊創歷年同期新高。 對中國大陸與香港出口 214.1 億美元，較上年同期減 0.4 億美元，

李美娜總結：2 月對日本、中國大陸與香港、歐洲出口分別年減 23.8%、16.7%、5.2%，但對美國、東協出口在工作天數減少下，仍分別年增 50.3%、16.0%，皆由資通與視聽產品所帶動。累計 1 至 2 月對美國、東協出口值均創歷年同期新高，年增率達 53.6%、25.7%，對陸港微減 0.2%，對日本、歐洲各年減 25.3%、8.9%。