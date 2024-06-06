央行週開啟，你需要關注的重點與關鍵數據

永誠資產管理處 2024-06-07 18:40

月初就業數據週連發，市場本週不斷加深 9 月會降息的期待心理

6/4 JOLTS 職位空缺數數據首先發出，計 805.9 萬 (預期 837 萬)，如先前預期將率先失業率先減少，

而職位空缺率是 FOMC 委員中，少數精準預測當前美國經濟狀況的沃勒，當初最重要的經濟數據研判。想要失業率上揚、就業情況真正舒緩，空缺率必須觸及 4%! 而本中心認為本次正式跌破 5%(如下圖縱軸所示)，就業人口會開始出現減少，但要擴及失業率的上升 (下圖橫軸)，尚須等等。

加上 ADP(小非農新增就業人口)、初領失業救濟金兩項數據，都出現就業劣於預期的數據，使得市場最關心的 9 月 FOMC 會議，降息機率持續上升 (如下圖)，挹注公債、高收益債走高、美元指數走低。

債市連動降息預期，但股市尚未多空表態

然而多項數據構成了短線上的債市變動，出現程式單對應的連續反彈，但股市仍未形成全面齊漲 / 齊跌的跟進，尤其以利率最高度敏感的 Russell2000 而言，2050 點是多空關鍵，目前止跌反彈多空震盪，代表著「還在觀望」，等待非農就業數據、FOMC 都是更大波動的事件。

註: 除了 Russell2000 指數的技術面提供參考，也可從站上 50 日均線的漲跌家數 %(週 K) 協助研判，目前仍是震盪偏空的趨勢。

央行週開啟，FED 點陣圖 3 點以上的平行移動，都算鷹派

本次央行週，由加拿大 6/5 首發降息，而 6/6 最為關鍵的 ECB 也如預期降息 1 碼，並且不公布預測的利率路徑 (接近全數通過僅 1 票反對)

歐洲央行行長 拉加德會後談話與記者問答彙整:

1. 預期經濟復甦、出口增長，就業情況短期內維持，通膨與薪資成長仍高，但薪資前瞻指標有趨緩，今年即見到放緩，而通膨預期 2024 將維持 2025 出現回落，相關數據預測信心仍不斷增強。

2. 極端氣候推升食品價格；經濟風險大致平衡，ECB 增持黃金並保留一切政策彈性與調整工具；需有足夠數據做出相關決策，並非同步 (ECB 與 FED 一樣要先看見數據再動作)

3. 整體而言降息仍有不確定性，可預期數據公布過程中顛簸有基數效應 (意指看年增率的數據波動)，且不保證只在經濟預測的會議時進行動作 (代表不必然在雙數次會議降息，任何會議都可能有動作，保留 ECB 最大政策彈性!)

→歐洲央行本次為中性偏鷹的一次降息，原因如上，歐洲在 AI 發展，對比於美國或東亞國家的經濟紅利較少，已經屬於軟著陸，因此勢必率先降息，然而就數據而言如上，經濟與出口增加，就業與通膨趨緩還沒有等到明顯訊號，因此不保證連續降息、不給予利率決策上的指引。

展望 6/12 FOMC 本次將公布點陣圖，中性利率必然上升移動至降息兩次，但並非一翻兩瞪眼，「點陣圖的 19 個點任何一點移動，都隱含更細微的潛在中性利率變化，需要留意 5% 以上的點數，若從 4 點增加至 7 點 (含) 以上」，可視為數值上的鷹派變化，FED watch 屆時將回吐降息預期。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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