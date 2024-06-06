營收速報 - 統一證(2855)5月營收11.40億元年增率高達27.83％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:32
今年1-5月累計營收為59.48億元，累計年增率82.28%。
最新價為27.8元，近5日股價上漲8.59%，相關金融保險上漲2.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9022 張
- 外資買賣超：+5286 張
- 投信買賣超：+3736 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|11.40億
|28%
|41%
|24/4
|8.10億
|60%
|-48%
|24/3
|15.60億
|81%
|18%
|24/2
|13.27億
|163%
|19%
|24/1
|11.11億
|123%
|12%
|23/12
|9.94億
|74%
|-8%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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