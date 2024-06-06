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鉅亨速報

營收速報 - 統一證(2855)5月營收11.40億元年增率高達27.83％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:32

統一證(2855-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣11.40億元，年增率27.83%，月增率40.82%。

今年1-5月累計營收為59.48億元，累計年增率82.28%。

最新價為27.8元，近5日股價上漲8.59%，相關金融保險上漲2.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9022 張
  • 外資買賣超：+5286 張
  • 投信買賣超：+3736 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 11.40億 28% 41%
24/4 8.10億 60% -48%
24/3 15.60億 81% 18%
24/2 13.27億 163% 19%
24/1 11.11億 123% 12%
23/12 9.94億 74% -8%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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