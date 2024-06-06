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鉅亨速報

營收速報 - 太設(2506)5月營收1.13億元年增率高達89.29％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:32

太設(2506-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.13億元，年增率89.29%，月增率-20.73%。

今年1-5月累計營收為8.18億元，累計年增率97.47%。

最新價為12.85元，近5日股價上漲0.41%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2873 張
  • 外資買賣超：+2899 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.13億 89% -21%
24/4 1.43億 112% -39%
24/3 2.34億 42% 58%
24/2 1.47億 185% -19%
24/1 1.81億 154% -55%
23/12 4.02億 493% 109%

太設(2506-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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