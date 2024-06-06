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鉅亨速報

營收速報 - 三發地產(9946)5月營收3.31億元年增率高達469.75％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16

三發地產(9946-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣3.31億元，年增率469.75%，月增率1.04%。

今年1-5月累計營收為9.61億元，累計年增率208.29%。

最新價為49.55元，近5日股價上漲1.58%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1757 張
  • 外資買賣超：-1784 張
  • 投信買賣超：+23 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 3.31億 470% 1%
24/4 3.28億 243% 11%
24/3 2.96億 275% 11641%
24/2 252萬 -96% 0%
24/1 252萬 -87% -98%
23/12 1.45億 440% 38%

三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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