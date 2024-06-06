營收速報 - 三發地產(9946)5月營收3.31億元年增率高達469.75％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16
今年1-5月累計營收為9.61億元，累計年增率208.29%。
最新價為49.55元，近5日股價上漲1.58%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1757 張
- 外資買賣超：-1784 張
- 投信買賣超：+23 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|3.31億
|470%
|1%
|24/4
|3.28億
|243%
|11%
|24/3
|2.96億
|275%
|11641%
|24/2
|252萬
|-96%
|0%
|24/1
|252萬
|-87%
|-98%
|23/12
|1.45億
|440%
|38%
三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇