營收速報 - 建漢(3062)5月營收2.77億元年增率高達47.72％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:32
今年1-5月累計營收為11.57億元，累計年增率-12.89%。
最新價為24.3元，近5日股價上漲2.94%，相關通信網路上漲1.45%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3676 張
- 外資買賣超：-3596 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-80 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.77億
|48%
|27%
|24/4
|2.17億
|-22%
|-8%
|24/3
|2.36億
|-17%
|-3%
|24/2
|2.42億
|-26%
|30%
|24/1
|1.86億
|-26%
|-42%
|23/12
|3.17億
|-42%
|21%
建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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