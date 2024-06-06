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鉅亨速報

營收速報 - 建漢(3062)5月營收2.77億元年增率高達47.72％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:32

建漢(3062-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.77億元，年增率47.72%，月增率27.46%。

今年1-5月累計營收為11.57億元，累計年增率-12.89%。

最新價為24.3元，近5日股價上漲2.94%，相關通信網路上漲1.45%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3676 張
  • 外資買賣超：-3596 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-80 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.77億 48% 27%
24/4 2.17億 -22% -8%
24/3 2.36億 -17% -3%
24/2 2.42億 -26% 30%
24/1 1.86億 -26% -42%
23/12 3.17億 -42% 21%

建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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