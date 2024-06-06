家登5月營收創13個月新高 下半年營運再季季高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 16:20

家登 (3680-TW) 今 (7) 日公佈 5 月營收 5.62 億元，月增 5.98%，年增達 61.54%，累計前 5 月營收 25.1 億元，年增 20.1%；家登指出，第二季受惠光罩載具穩定出貨，成熟與先進製程的晶圓載具同步強勁成長，帶動營收創下 13 個月新高，預計全年營運季季高。

家登指出，大中華區的晶圓載具訂單能見度已到明年，產能與良率是公司首要提升目標，正加速開出 FOUP、FOSB 等晶圓載具產能，看好全系列載具市佔成長潛力，中國昆山廠及重慶協力廠正積極服務在地客戶，挑戰大中華市場自給自足供應鏈韌性，但也補充伴隨營運擴增，營運費用會同步增長。

至於登美國子公司，家登重點服務半導體大廠，建立完整客服團隊與倉儲系統，強調零時差的交貨速度與服務效率，同時帶領半導體供應鏈聯盟其他廠商共同擴大美國市場，打造一站式解決方案，創造多贏。

家登為因應大客戶至日本設廠，也跟進前往，加上日本政府鼓勵半導體廠商投資，日本工作文化也與台灣相善，且基礎設施完善，預期 2026 年日本廠將成為家登重要的海外備援生產基地。