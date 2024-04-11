〈家登展望〉久留米廠預估明年投產 擬再擴大規模
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-11 13:53
家登 (3680-TW) 董事長邱銘乾表示，為滿足客戶前往日本建廠，家登也在福岡縣的久留米購置土地，興建一座新廠，廠區約 3000 坪，預計今年開始動工，並在明年投產，後續隨著客戶在當地加碼投資，公司也會同步擴大規模。
邱銘乾指出，自己與久留米的淵源是來自於獅子會，當年日本 311 大地震時，自己剛好擔任三峽獅子會的會長，而久留米獅子會在台灣 921 大地震時曾向台灣伸出援手，因此當日本有難時，也召集會員共同支援日本，雙方藉此結緣。
邱銘乾說，福岡縣久留米距離熊本僅 1 個鐘頭，土地成本更不到二分之一，且與索尼 (SONY)、福岡機場的距離都近，是公司未來在日本發展很重要的基地，預期未來會以生產晶圓傳輸盒 (FOUP) 為主。
邱銘乾補充，台灣工程師勤勉又聰明，如果沒有工作文化支持，難以成就台灣供應鏈，而且基礎建設不能太差，國民也須具備有一定程度的聰明度，而日本產業、員工素質還有工作敬業度與台灣相近，可望成為台灣 + 1 的主要供應商。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇