〈家登展望〉久留米廠預估明年投產 擬再擴大規模

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-11 13:53

家登 (3680-TW) 董事長邱銘乾表示，為滿足客戶前往日本建廠，家登也在福岡縣的久留米購置土地，興建一座新廠，廠區約 3000 坪，預計今年開始動工，並在明年投產，後續隨著客戶在當地加碼投資，公司也會同步擴大規模。

邱銘乾指出，自己與久留米的淵源是來自於獅子會，當年日本 311 大地震時，自己剛好擔任三峽獅子會的會長，而久留米獅子會在台灣 921 大地震時曾向台灣伸出援手，因此當日本有難時，也召集會員共同支援日本，雙方藉此結緣。

邱銘乾說，福岡縣久留米距離熊本僅 1 個鐘頭，土地成本更不到二分之一，且與索尼 (SONY)、福岡機場的距離都近，是公司未來在日本發展很重要的基地，預期未來會以生產晶圓傳輸盒 (FOUP) 為主。