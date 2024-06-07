以保瑞（6472）為例，從CDMO業務營收狀況，觀察全球藥品市場成長性

鉅亨研報 2024-06-07 11:40

全球製藥產業併購規模持續擴大，且交易項目方向上轉往已上市或後期選項為主。因此，台灣藥廠在授權或併購上將以後期開發項目授權機率較大且價值較高，而時程觀察上則以解盲、取證為焦點。

前兩篇我們先談到各家藥廠的最新營運狀況

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保瑞為台灣第一大藥廠 (依製造量)，旗下藥品銷售區域涵蓋全球 100 個以上國家，海外營收佔比逾九成。公司組織架構涵蓋兩大事業體，即全球 CDMO 業務與全球銷售業務。2023 年營收中，CDMO、全球銷售業務及其他占比分別為 36%、62% 及 2%。其中在全球銷售業務中，DLS、PAC、DTC、KCL、FFV、US Others、TW 及 BH+SW 佔比分別為 55%、18%、4%、3%、2%、11%、1% 及 6%。

保瑞近年併購活動包括: 2013 年收購衛采台南 PICS GMP 廠 è2018 年收購 Impax/Amneal USFDA 竹南廠 è2020 收購 GSK 加拿大廠 è2022 年收購伊甸生醫竹北廠 è2022 年收購安成資產及旗下兩工廠 è2023 年收購保健食品製造商晨暉 è2024 年收購美國百年藥廠 USL。

除 CDMO 業務透過自身及併購帶動營收持續成長外，2022 年收購安成後，營運領域更拓展至全球銷售業務。2023 年 CDMO、全球銷售業務及其他占比分別為 36%、62% 及 2%。

二、併購強化美國市場產品及渠道佈局，CDMO 部門有望成長 20％?

保瑞 (6472-TW) 全球共計有 7 個工廠，業績表現上，除透過併購取得該廠既有代工訂單外，公司近年也積極進行生產製程優化、產品組合調整與積極爭取客戶帶動 CDMO 業務持續成長。

2023 年保瑞 CDMO 業務在原有客戶持續增加新產品代工專案加上安成旗下美國市場產品轉廠至公司內部生產下，營收成長 12%。

2024 年......。

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