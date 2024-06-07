〈台股開盤〉高檔震盪健康格局未見破綻 指數開跌79點、台積電跌9元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 09:36

6 日股價盤中以 899 元創新高的護國神山台積電 (2330-TW) 仍爲市場關注焦點，但在昨日的急漲後，今 (7) 日以 885 元的下跌 9 元開出，同時，蘋果概念股有接棒態勢，大立光 (3008-TW) 上漲登上 2400 元之上，華通 (2313-TW) 也上漲，台股 今日早盤小跌開出後維持高檔震盪，開在 21823.62 點後震盪向上。

市場專家指出，台股上攻的多頭掌控盤面的優勢格局仍不變，指數將在高檔區間震盪，類股將持續輪動，且近期航運股仍將維持強勢，但今天仍必須提防連假前的市場賣壓。

台股集中市場加權股價指數今天以 21823.62 點開出，最低 21823.62 點，最高 21903.08 點，預估全場成交值爲 3729 億元。

今天早盤，台股電子股指數下跌 0.4%，占成交比重 55.7%，金融股上漲 0.48%，成交比重占大盤 3.9%，營建類股指數上漲 1.6%，占大盤成交比重 2.77%。

美股焦點方面，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.52% 至每股 162.07 美元。台積電考慮提高 AI 晶片生產服務的價格，輝達執行長黃仁勳 5 日強調台積電股價太委曲，認同魏哲家「價值說」，支持台積電在晶圓和 CoWoS 報價。AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 自前一日歷史高點回落，盤中一度閃崩近 6%，收跌 1.14% 至每股 1,210.45 美元。輝達將在 6 月 7 日週五收盤後進行 10 比 1 的股票分割，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易。