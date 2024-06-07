〈台股開盤〉高檔震盪健康格局未見破綻 指數開跌79點、台積電跌9元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 09:36
6 日股價盤中以 899 元創新高的護國神山台積電 (2330-TW) 仍爲市場關注焦點，但在昨日的急漲後，今 (7) 日以 885 元的下跌 9 元開出，同時，蘋果概念股有接棒態勢，大立光 (3008-TW) 上漲登上 2400 元之上，華通 (2313-TW) 也上漲，台股 今日早盤小跌開出後維持高檔震盪，開在 21823.62 點後震盪向上。
市場專家指出，台股上攻的多頭掌控盤面的優勢格局仍不變，指數將在高檔區間震盪，類股將持續輪動，且近期航運股仍將維持強勢，但今天仍必須提防連假前的市場賣壓。
台股集中市場加權股價指數今天以 21823.62 點開出，最低 21823.62 點，最高 21903.08 點，預估全場成交值爲 3729 億元。
台積電今日早盤以 885 元小跌開出 ，最高攻 888 元，最低爲 884 元，權值股鴻海 (2317-TW) 股價也平盤開出，昨日表現強勢的聯發科 (2454-TW) 早盤下跌，但蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 及大立光力守漲勢。航運類股指數下跌 0.43%，占大盤成交比重 16%。貨櫃航運股長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 下跌，只有萬海 (2615-TW) 股價向上。
今天早盤，台股電子股指數下跌 0.4%，占成交比重 55.7%，金融股上漲 0.48%，成交比重占大盤 3.9%，營建類股指數上漲 1.6%，占大盤成交比重 2.77%。
美股今晨收盤，美股道瓊指數上漲 78.84 點，或 0.2%，收 38,886.17 點。那斯達克指數下跌 14.78 點，或 0.09%，收 17,173.12 點。S&P 500 指數下跌 1.07 點，或 0.02%，收 5,352.96 點。費城半導體指數下跌 45.76 點，或 0.86%，收 5,301.68 點。
美股焦點方面，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.52% 至每股 162.07 美元。台積電考慮提高 AI 晶片生產服務的價格，輝達執行長黃仁勳 5 日強調台積電股價太委曲，認同魏哲家「價值說」，支持台積電在晶圓和 CoWoS 報價。AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 自前一日歷史高點回落，盤中一度閃崩近 6%，收跌 1.14% 至每股 1,210.45 美元。輝達將在 6 月 7 日週五收盤後進行 10 比 1 的股票分割，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易。
台股昨日大漲 417.82 點，收在 21902.70 點，成交值新台幣 4760.38 億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超 240.6 億元。其中自營商賣超 29.19 億元，投信買超 54.79 億元，外資及陸資買超 215 億元。
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