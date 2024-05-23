〈永豐金法說〉Q1獲利創同期新高 3年複合成長率16%優於同業

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 18:58

永豐金 (2890-TW) 今 (23) 日舉行 2024 年第 1 季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於銀行子公司及證券子公司獲利顯著成長，首季自結淨收益達 167.1 億元，年成長 30.4%；稅後純益達 68.8 億元，年成長 44.8%，金額雙雙創下歷年同期新高，每股純益為 0.56 元，年化 ROE 14.35%，每股淨值 15.93 元。

此外，永豐金長期獲利成長性也優於同業，截至 2024 年第 1 季，稅後純益三年複合成長率 (CAGR)16%，優於其他上市金控同業合計的 -8.4%。

永豐銀首季稅後純益 52.3 億元，為歷年同期新高，年成長 33.4%，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。稅後純益近三年 CAGR 為 18.2%，優於其他金控旗下銀行同業合計的 14.9%，年化 ROE 來到 11.95%，近年來持續提升並維持於 10% 以上的水準，資產品質良好，逾放比率 0.15%，與產業平均水準相當，備抵呆帳覆蓋率 872%。



永豐金證券首季稅後純益 15.3 億元，較去年同期大幅成長 89.8%，永豐金證券總經理張李章隆表示，除了受惠於台股日均量增加，帶動台股經紀手收成長以外，在美股熱絡下，也帶動證券複委託市占率衝到第一名。第一季證券泛財富管理手收（包括複委託、基金保險、借券）占整體手收比重達 34%，有助於穩定性收入增長。