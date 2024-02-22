〈財報〉Rivian Q4虧損高於預期 2024年預估產量低於預期 盤後重挫15%以上

鉅亨網編譯許家華 2024-02-22 13:04

電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 周三 (21 日) 盤後公布第四季獲利，遜於預期，並稱 2024 年產量恐大幅低於投資者預期，導致盤後股價重挫 15% 以上。

第四季財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (FactSet 調查共識)

每股虧損：1.58 美元 vs. 1.35 美元

營收：13 億美元 vs. 13 億美元

去年同期 Rivian 營收 6.63 億美元，每股虧損 1.73 美元。

Rivian 營收隨交付量增加而上升，Rivian 第四季交付 13972 輛，較上一年同期交付的 8054 輛增加。以 2023 全年而言，Rivian 交付了 50122 輛，較 2022 全年交付的 20332 輛倍增。

然而展望未來，Rivain 預期 2024 年產量達 5.7 萬輛，不及華爾街約莫 6.6 萬輛的預期。該公司產量和銷售量應會緊密關聯。

Rivain 周三交易時間已收低 3.15%，盤後股價重挫 15.27%，報每股 13.04 美元。同日標普 500 指數上升 0.1%、那斯達克綜合指數下跌 0.3%。

對投資人來說，產量預期的重要性大於每股虧損程度。除此之外，Rivian 高層也提及，息稅折舊攤提前利潤 (Ebitda) 應會達到負 27 億美元。分析師目前預期 Ebitda 虧損約 29 億美元，該公司財測數據好一些，但若以單輛車計算，則較華爾街預期惡化。

在財報公布後，Rivian 將於 3 月 7 日推出 R2 平台。在 R2 平台上生產的車輛價格更低，旨在擴大 Rivian 的潛在市場。因為高價電動車市場已漸飽和，能否打入更多市場將是 Rivian 重要的下一步。

美國消費者 2023 年購入約 120 萬輛純電動車 (BEV)，年增 46%，其中 70% 以上符合豪車等級。Rivian 車款售價昂貴，例如 R1S SUV 起價約為 7.5 萬美元。

不含被視為豪車等級的特斯拉 (TSLA-US) 車，2023 年在美出售的豪車數量約 25% 屬於全電動車。

下一階段是讓電動車價格下降至大眾負擔得起的水準，但如此一來就更難實現獲利。特斯拉是美國唯一獲利的純電動汽車製造商。 華爾街預計 Rivian 要到 2027 年才能實現全年獲利。