中吉烏三國鐵路頂目簽字 習近平：這是「一帶一路」標誌性工程

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 07:43

中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路項目三國政府間協定簽字儀式周四（6 日）在北京登場，中國國家主席習近平表示，這是「一帶一路」標誌性工程。

據《新華社》報導，習近平指出，中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通的戰略性項目，是三國共建「一帶一路」合作的標誌性工程。三國政府間協定的簽署，將為中吉烏鐵路項目建設提供堅實法律基礎，標誌著中吉烏鐵路由設想變為現實，向國際社會展現了三國攜手促合作、共同謀發展的堅定決心。

吉爾吉斯總統扎帕羅夫說，中吉烏鐵路是三國共建「一帶一路」的旗艦工程，建成後將成為亞洲到歐洲和波斯灣國家的新運輸線，對促進沿線各國乃至整個地區互聯互通、加強經貿往來意義重大。希望這條鐵路早日建成運營，為推動地區共同發展、增進各國人民福祉提供新助力。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫認為，今天的簽字儀式具有歷史意義，是地區互聯互通建設邁出的務實步伐。中吉烏鐵路將成為聯通中國同中亞國家的最短陸上通道，還可打通南亞、中東國家大市場，有利於進一步擴大地區國家對華合作，深化國家間友好關係，符合各國長遠利益。