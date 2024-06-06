台股恐高症？張錫：不用糾結短線指數 過熱股自會修正 Q4還有高點可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 17:14

台股今 (6) 日大漲 417.82 點，收在 21902.7 點，刷新歷史新高，2 萬 2 大關在望，外界關注，現在已是台股高點了嗎？有市場多頭總司令之稱的國泰投信董事長張錫認為，下半年來看，預期第三季會合理修正，第四季高點可期，整體 AI 趨勢是對的，但部分個股有過熱跡象，明年就知道誰是真正的贏家，其他過熱股「怎麼上去就怎麼下來」。

張錫表示，短線來看，不用糾結指數高點在哪，主要是台積電貢獻很多，點數現在只是參考方向而已，重要的是把產業組合抓對，像是半導體相關的產業，選對的主軸，就不用 care 短線的指數，否則會很糾結 2 萬多點不知道該怎麼買，張錫強調，大盤未來幾年還是非常好。

張錫進一步指出，像是 2017 年台灣破萬點的時候，大家問 1 萬點該怎麼辦，他當時預期可能會有長單，包括 i8 上市、AI Server、4G 剛開通等新科技應用，之後還有電動車熱潮，回頭來看，那時候 1 萬點可能覺得很貴，現在反而覺得不貴。

張錫表示，短線來說，台股確實是高點，如果長線來看，未來三、五年基本上還是有很大的成長空間，預估將有 20% 的年增率，像是台積電就是非常明確的標的，它現在還有定價權，毛利率還是很高，可以確定這個趨勢是對的。

至於台股短線高點，投資人應該如何操作？張錫建議，可以採分批進場定期定額方式，挑選指數標的來降低風險。

展望第四季，張錫認為，大盤有可能在第三季做一個整理修正，第四季還是不差，因為看到明年又是一個大成長，明年 AI 市場仍可期待，也是 GB200 正式出貨的第一年，基本上明年會更好，第三季會做合理的整理，有點類似去年的盤勢，然後第四季再回來，接續到 2025 年。

媒體關注近期外資的動向，張錫表示，很多避險基金在台股沖來沖去，他們最近布了很多空單，不過，他認為，還是基本面在帶領市場走向，像是輝達帶動美股上漲，並延伸到台灣這邊，外資也會跟著去走，內資部分，ETF 會把一些低本益比、低股息的個股，拉到基本的 Base，整體來看，內資多了 ETF，會讓台股更有支撐力。

張錫說，隨著 AI 趨勢延燒，現在全世界都知道台積電多厲害，台灣是 AI 供應鏈的主軸，因此，外資會 Re-Rating (價值重估) 台灣，整個大趨勢是對的。

不過，ETF 沒辦法撐 (台股) 那麼大，它只是把一些傳統型比較低本益比個股拉高，但真的要往上衝，還是需要這些高成長的產業，也就是 AI 相關來帶領台灣往上衝。