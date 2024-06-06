敬鵬看全球車市供應鏈障礙已排除 Q2起迎向復甦獲利浪頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 16:51

PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 泰國廠在今年上半年在原有廠區的升級製程及產能去瓶頸完工，同時，敬鵬也將在執行原泰國廠旁再投資 38 億元興建新廠投資計畫，敬鵬發言人蕭公彥今 (6) 日在法說會指出，泰國老廠在改善製程後的良率提高，經濟規模提升產值且今年以來單月都有獲利；同時，泰國新廠的建置，有助於擴大低軌衛星板的接單。

同時，敬鵬也對 2024 年第二季起全球汽車市場的復甦表示樂觀態度，敬鵬認為全球車市在第一季已排除供應鏈上生產的障礙，市況的不佳，主要是是市場需求端受限於高利率、高通膨的不利因素影響，同時，消費者在面對採購燃油車或電動車也在徘徊之中，但全球平均使用年齡高達 12 年的因素之下，預估 2024 年市場將復甦。

敬鵬認為 2024 年現有生產線的產能及利用率良率可望向上提升，同時，敬鵬在泰國的 PCB 產能預計在 2024 年上半年、2025 年都有新產能開出，並將投入低軌衛星板及汽車板生產。

敬鵬原有的泰國廠成立已達 30 年以上，過去主要以承接日商如索尼等的消費性電子單雙面板爲主，但因設備老舊及人員流動太快等不利因素之下，近年營運未能有效表現 ，但敬鵬在疫情後因客戶端要求在兩岸提供產能的要求之下，去年起對泰國廠進行設備升級及產能的去瓶頸，多數改善升級工程在 6 月完成。

蕭公彥指出，泰國老廠的升級改善績效上，由產值由過去每月產出約 1 億元產值，目前已提高爲 1.5 億元，更重要的是產能利用率及生產良率的提高，泰國老廠 2024 年以來，每個月都呈現獲利態度。

此外，敬鵬將在執行原泰國廠旁再投資 38 億元興建新廠投資計畫已獲泰國審議單位核准，今年將動工興建，敬鵬預估，投資的泰國新廠 2025 年下半年進入量產。蕭公彥指出，敬鵬積極在泰國投資新廠開出全新的製程，主要是來自低軌衛星客戶端的要求不要在兩岸生產，改赴泰國生產，這也是像華通 (2313-TW) 等低軌衛星板大戶積極轉赴泰國設廠的原因之一；不過，敬鵬的泰國老廠的舊有設備及製程雖然在升級，但 也難以通過客戶認證，也因此敬鵬編列投資 38 億元興建新廠投資計畫，近期獲泰國投資審議單位通過。

2024 年首季營收爲 41.02 億元，年增 3.31%，在有利的匯兌條件及較優的出貨產品結構之下，第一季稅後純益 3.24 億元，季增 64%，年增 6.71 倍，每股純益達 0.82 元 ，敬鵬統計，2024 年首季的汽車板營收比重仍達 78%。

敬鵬 55% 產能在台灣，敬鵬統計，在 2024 年第一季營收 41.02 億元中，就應用端分析結構，汽車板占 78%、通訊板占 9%、工控板 占 8%、消費性電子占 4%、其他占 1%。在第一季的汽車電子廠拉貨力道溫吞，敬鵬 2024 年首季的汽車板占營收 78%，仍低於 2023 年汽車板 80% 的比重平均值。同時，在第一季敬鵬的低軌衛星板也有出貨，營收歸類在通訊的應用類別中。

敬鵬 2024 年 4 月營收 13.81 億元，月增 7.38%，年增 3.29%，累計 1-4 月營收 54.83 億元，年增 3.3%，敬鵬指出，2024 年 5 月營收仍有表現，在產能利用率提高，營收放大且目前第二季的新台幣匯率有利條件之下，獲利將延續第一季向上浪頭，敬鵬 4 月的營收 13.81 億元仍優於首季的單月均值 13.67 億元，1-4 月的整體獲利表現而言仍佳。