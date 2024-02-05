輔信聚焦邊緣AI產品線 Q2、Q3推出AI PC新品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-05 18:14

輔信 (2405-TW) 今 (5) 日舉辦尾牙，會前總經理鄭瑋勳接受媒體訪問時指出，輔信從去年開始就密切關注 AI 發展，著手進行整合性 AI 產品開發，輔信將聚焦邊緣 AI 產品線，鎖定高附加價值領域。鄭瑋勳也透露，第二季、第三季 AI PC 新品將陸續釋出。

鄭瑋勳表示，輔信 AI PC 領域上與英特爾 (INTC-US) 以及微軟 (MSFT-US) 等大客戶合作發展應用模型，將在第二季後陸續推出新產品。此外，輔信鎖定高附加價值領域的邊緣 AI 產品線，滿足工業電腦剛性需求，也聚焦商務以及零售市場。

去年受到總經狀況不佳、地緣政治風險等不利因素，輔信表現較為黯淡，展望今年，鄭瑋勳提到，第一季適逢傳統淡季加上農曆春節，業績略為季減，不過在第二季、第三季進入高峰，且今年為疫後第二年，鄭瑋勳認為，整體市況將恢復正常軌道，標案今年營收目標成長 1 至 2 成，獲利也有望優於去年。

不過鄭瑋勳提到，今年較需關注美國關稅政策，關稅可能從 25% 提高至 40%，如果真的發生，考慮轉移美國出貨的產品訂單往越南、台灣生產，會隨著市場趨勢做產能調整。