輔信聚焦邊緣AI產品線 Q2、Q3推出AI PC新品
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-05 18:14
輔信 (2405-TW) 今 (5) 日舉辦尾牙，會前總經理鄭瑋勳接受媒體訪問時指出，輔信從去年開始就密切關注 AI 發展，著手進行整合性 AI 產品開發，輔信將聚焦邊緣 AI 產品線，鎖定高附加價值領域。鄭瑋勳也透露，第二季、第三季 AI PC 新品將陸續釋出。
鄭瑋勳表示，輔信 AI PC 領域上與英特爾 (INTC-US) 以及微軟 (MSFT-US) 等大客戶合作發展應用模型，將在第二季後陸續推出新產品。此外，輔信鎖定高附加價值領域的邊緣 AI 產品線，滿足工業電腦剛性需求，也聚焦商務以及零售市場。
去年受到總經狀況不佳、地緣政治風險等不利因素，輔信表現較為黯淡，展望今年，鄭瑋勳提到，第一季適逢傳統淡季加上農曆春節，業績略為季減，不過在第二季、第三季進入高峰，且今年為疫後第二年，鄭瑋勳認為，整體市況將恢復正常軌道，標案今年營收目標成長 1 至 2 成，獲利也有望優於去年。
不過鄭瑋勳提到，今年較需關注美國關稅政策，關稅可能從 25% 提高至 40%，如果真的發生，考慮轉移美國出貨的產品訂單往越南、台灣生產，會隨著市場趨勢做產能調整。
另外，鄭瑋勳點出輔信旗下暄達醫學的可塑性高，會是今年整個集團重要成長動能，營收占比可望達 22%。鄭瑋勳說明，暄達醫學的負壓傷口治療器，鎖定糖尿病患者的傷口進行最佳化處理，目前已在國內、巴西斬獲新案，且皆已拿到認證，未來在營收上有爆炸性成長。而暄達醫學預計在 2 月底送件興櫃，並在 2 月底 3 月初掛牌，6 個月後往上櫃邁進。
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