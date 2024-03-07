輔信中高機種出貨加上醫療事業助攻 2月營收年增近5%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-07 16:21
輔信 (2405-TW) 今 (7) 日公布 2 月營收 1.3 億元，年增 4.97%。輔信表示，由於迷你電腦以及工業電腦布局中高階產品應用，加上科技醫材事業挹注，推升輔信 2 月營收表現。
輔信 2 月營收 1.3 億元，月減 15.6，年增 4.97%。累積今年 1 至 2 月營收 2.84 億元，年增 4.77%。輔信指出，由於 2 月適逢農曆春節，工作天數較少，使得營收衰退。
輔信說明，2 月輔信在迷你電腦、工業電腦與 Panel PC/HMI 產品出貨較去年同期表現平穩，主要受惠於數位轉型與 AI 邊緣運算需求，中高階機種出貨提升挹注業績，再加上醫療器材事業子公司的穩健成長，使得 2 月營收較去年同期成長。
展望今年，輔信認為今年全球經濟呈謹慎的復甦態勢，儘管觀察到歐美市場景氣已逐漸改善，但尚未完全回升。不過輔信目前已有數款 AI-Ready 規格的迷你電腦與嵌入式電腦產品，預計下半年還會有新產品陸續推出。
此外，輔信目前也積極與 AI 軟體商、大型語言模型商、AI NPU 半導體廠商以及 AI 加速器廠商建立合作，希望藉由整合平台技術與模型工具，進一步擴展 AI PC 產品組合，加上科技醫療產品布局，今年營運將逐漸回溫。
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