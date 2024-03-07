輔信中高機種出貨加上醫療事業助攻 2月營收年增近5%

輔信 ( 2405-TW ) 今 (7) 日公布 2 月營收 1.3 億元，年增 4.97%。輔信表示，由於迷你電腦以及工業電腦布局中高階產品應用，加上科技醫材事業挹注，推升輔信 2 月營收表現。

展望今年，輔信認為今年全球經濟呈謹慎的復甦態勢，儘管觀察到歐美市場景氣已逐漸改善，但尚未完全回升。不過輔信目前已有數款 AI-Ready 規格的迷你電腦與嵌入式電腦產品，預計下半年還會有新產品陸續推出。