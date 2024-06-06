這位主委很AI！彭金隆請ChatGPT-4o模仿蘇東坡寫詩

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 18:42

近來輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳訪台、COMPUTEX 展覽，再度掀起一波 AI 旋風，金管會今 (6) 日舉行例行記者會，主委彭金隆意外現身向記者祝賀端午佳節，彭金隆也搭上 AI 潮流，表示特地請了他的超級助理「ChatGPT-4o」模仿蘇東坡的語氣，寫一首詩送給記者，結果只花 1 秒鐘就完成，寫得非常好。

彭金隆表示，今天下午在多場會議中，剛好有空檔時間，因此變身神秘嘉賓造訪記者會現場，他說自己文筆不佳，特地請 ChatGPT-4o 幫忙寫詩，他下了指令，要求用蘇東坡的語氣，向記者祝賀端午佳節。

ChatGPT-4o 撰寫內容為「記者筆鋒利，世事盡洞察。端午佳節至，粽香滿心懷。願君身安康，家和萬事興。闔家共團聚，端午快樂享。」

最後，彭金隆表示，他上任即將屆滿一個月，會再另外安排時間與大家會面，屆時可望進一步分享金管會轄下各局政策的看法。