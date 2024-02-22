〈房產〉賴正鎰籲政府豪宅認定標準應調升1000萬元而非調降

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-22 18:03

賴正鎰說，業界已經形成共識，建議政府因應市場機制，應該隨之提高豪宅認定標準，在現有標準為基礎，各增加 1000 萬元。他指出，選後該停止打房了，若是一再限縮民眾購房貸款門檻或提高稅收來抑制房市，只會更扭曲房市型態，況且房地產已經都被打趴在地，政府不能再帶頭限制市場發展。

央行從 2012 年 6 月開始採取限制豪宅貸款成數的規定，當時豪宅認定標準，雙北市為 8000 萬元、其他地區 5000 萬元；在 2014 年下修並將其他縣市納管，台北市 7000 萬元、新北市 6000 萬元，其餘桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市為 4000 萬元至今。

財政部原本都與央行同步，但今年開春，財政部竟率先開出打房第一槍，擴大豪宅認定標準，也就是降低課稅門檻，台北市從 7000 萬元降為 6000 萬元，新北市從 6000 萬元降為 4000 萬元。桃園、台中、台南、高雄也都從 4000 萬元降為 3000 萬元，其他地區降為 2000 萬元，將 2014 實施房地合一稅之前的舊屋納管，將來這些房屋買賣時都將面臨高稅額問題。

對於民眾的抱怨，賴正鎰呼籲財政部與央行應該根據市場機制與價格，勇敢上調，在現有標準為基礎，各增 1000 萬元，也就是台北市 8000 萬元，新北市 7000 萬元，其餘四都及新竹縣市增為 5000 萬元，其餘縣市 3000 萬元。

賴正鎰透露，多數房地產業界抱怨心聲四起，政府對房地產業祭出太多打房手段，又是房地合一稅，又是豪宅稅，房地產相關稅賦項目太多了，一條牛被剝好幾層皮，政府不能缺錢就加稅，政府已經連續多年都超收稅額，去年也將近 3700 億元，請政府不要再追打房地產業，每打一次房，都會墊高成本，結果造成房價不斷上升，還反過頭來怪罪業者，讓業界背黑鍋，這是簡直是倒果為因。