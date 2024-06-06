search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 中再保(2851)下週(6月13日)除息1.4元，預估參考價26.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

中再保(2851-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

以今日(6月6日)收盤價28.05元計算，預估參考價為26.65元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

中再保(2851-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H501031再保險業。近5日股價上漲1.45%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 28.05 1.4 4.99% 0.0
2022/06/16 28.9 1.8 6.23% 0.0
2021/08/02 30.05 1.3 4.33% 0.0
2020/06/18 19.7 0.9 4.57% 0.0
2019/06/19 18.65 0.9 4.83% 0.0

最新相關新聞






Empty