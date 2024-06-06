盤後速報 - 中再保(2851)下週(6月13日)除息1.4元，預估參考價26.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
中再保(2851-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
以今日(6月6日)收盤價28.05元計算，預估參考價為26.65元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
中再保(2851-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H501031再保險業。近5日股價上漲1.45%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|28.05
|1.4
|4.99%
|0.0
|2022/06/16
|28.9
|1.8
|6.23%
|0.0
|2021/08/02
|30.05
|1.3
|4.33%
|0.0
|2020/06/18
|19.7
|0.9
|4.57%
|0.0
|2019/06/19
|18.65
|0.9
|4.83%
|0.0
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