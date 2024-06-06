盤後速報 - 特力(2908)下週(6月13日)除息0.58元，預估參考價20.37元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
特力(2908-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。
以今日(6月6日)收盤價20.95元計算，預估參考價為20.37元，息值合計為0.58元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
特力(2908-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般進出口貿易業務及其有關之國內外買賣業務(許可業務除外)。代理國內外廠商產品之銷售及投標業務。代理國內外廠商之採購及投標業務。近5日股價上漲0.48%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|20.95
|0.58317
|2.78%
|0.0
|2023/06/15
|21.3
|1.28
|6.01%
|0.0
|2022/06/15
|22.6
|1.28
|5.66%
|0.0
|2021/07/05
|26.3
|1.07
|4.07%
|0.0
|2020/07/14
|22.0
|0.71
|3.23%
|0.0
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