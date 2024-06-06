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鉅亨速報

盤後速報 - 特力(2908)下週(6月13日)除息0.58元，預估參考價20.37元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

特力(2908-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.58元。

以今日(6月6日)收盤價20.95元計算，預估參考價為20.37元，息值合計為0.58元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

特力(2908-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般進出口貿易業務及其有關之國內外買賣業務(許可業務除外)。代理國內外廠商產品之銷售及投標業務。代理國內外廠商之採購及投標業務。近5日股價上漲0.48%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 20.95 0.58317 2.78% 0.0
2023/06/15 21.3 1.28 6.01% 0.0
2022/06/15 22.6 1.28 5.66% 0.0
2021/07/05 26.3 1.07 4.07% 0.0
2020/07/14 22.0 0.71 3.23% 0.0

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