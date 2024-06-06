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鉅亨速報

盤後速報 - 宅配通(2642)下週(6月13日)除息0.8元，預估參考價37.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

宅配通(2642-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月6日)收盤價38.30元計算，預估參考價為37.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

宅配通(2642-TW)所屬產業為航運業，主要業務為汽車貨運及宅配。倉儲物流。理貨包裝。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 38.30 0.8 2.09% 0.0
2023/06/07 45.85 1.5 3.27% 0.0
2022/06/16 67.6 2.1 3.11% 0.0
2021/08/27 80.8 1.8 2.23% 0.0
2020/06/15 36.7 1.2 3.27% 0.0

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