盤後速報 - 宅配通(2642)下週(6月13日)除息0.8元，預估參考價37.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
宅配通(2642-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月6日)收盤價38.30元計算，預估參考價為37.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
宅配通(2642-TW)所屬產業為航運業，主要業務為汽車貨運及宅配。倉儲物流。理貨包裝。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|38.30
|0.8
|2.09%
|0.0
|2023/06/07
|45.85
|1.5
|3.27%
|0.0
|2022/06/16
|67.6
|2.1
|3.11%
|0.0
|2021/08/27
|80.8
|1.8
|2.23%
|0.0
|2020/06/15
|36.7
|1.2
|3.27%
|0.0
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