〈台股開盤〉下跌61點開出後上沖下洗 一度彈漲逾百點 衝至19695點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-22 09:37
台股今 (22) 日開低走高，早盤在台積電以及鴻海拉抬之下翻紅，上漲逾百點，最高漲至 19695.49 點，預估成交量縮至 6000 億元。除了台積電，今天營建族群續強，多檔漲停，金融股也紛紛回神。
觀察權值股今天早盤表現，早盤紛紛有買盤拉抬，其中台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 為撐盤要角，台積電開低走高，漲 0.53%，回到 750 元以上，鴻海大漲約 1.4%，大立光 (3008-TW) 則漲 0.71%。不過聯發科 (2454-TW)、日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%。
營建股今天續強，多檔強攻漲停，包括太設 (2506-TW)、中工 (2515-TW) 、日勝生 (2547-TW)、太子 (2511-TW)，冠德 (2520-TW)、工信 (5521-TW)、根基 ()、皇鼎 (5533-TW) 以及全坤建 (2509-TW) 皆漲逾半根停板。
金融股今天也回神，旺旺保 (2816-TW) 漲 3.03%，開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW)，以及中再保 (2851-TW) 皆漲逾 2%。
上周五 (19 日) 輝達 (NVDA-US) 狂瀉 10%，使得 AI 族群承受壓力，不過包括緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)，以及英業達 (2356-TW) 今天皆未跌逾上周五低點，且早盤皆有買盤拉抬。
美股四大指數方面，上周五道瓊指數上漲 211.02 點或 0.56%，收 37986.3 點；那斯達克大跌 319.49 點或 2.05%，收 15282.01 點；標普 500 指數下跌 43.89 點或 0.88%，收 4967.23 點；費城半導體指數大跌 184.84 點或 4.12%，收 4306.87 點。
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